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8 августа 2017, 16:12



Норильское управление образования объявляет о приеме заявлений на участие в ЕГЭ в сентябре.

Это касается тех, кто не прошел государственную итоговую аттестацию после 11-го класса либо получил неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам. «У нас таких выпускников - около 30, - прокомментировала ситуацию Ирина Похабова, начальник отдела организации и мониторинга общего образования Норильска. – Хочу обратить внимание вот на что: улучшить результат выпускного экзамена для тех, кто уже получил аттестат, – нельзя, пересдача касается лишь тех, кто остался без документа о среднем образовании. Это необходимо понимать». Подать заявление на сдачу ЕГЭ в сентябре можно с 7 по 21 августа в управлении образования города Норильска по адресу: улица Кирова, 34а, кабинет 211.

Просмотров:84 Напоминаем, в сентябре можно будет сдать единый государственный экзамен по двум предметам - математике базового уровня и русскому языку.Это касается тех, кто не прошел государственную итоговую аттестацию после 11-го класса либо получил неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам.«У нас таких выпускников - около 30, - прокомментировала ситуацию Ирина Похабова, начальник отдела организации и мониторинга общего образования Норильска. – Хочу обратить внимание вот на что: улучшить результат выпускного экзамена для тех, кто уже получил аттестат, – нельзя, пересдача касается лишь тех, кто остался без документа о среднем образовании. Это необходимо понимать».Подать заявление на сдачу ЕГЭ в сентябре можно с 7 по 21 августа в управлении образования города Норильска по адресу: улица Кирова, 34а, кабинет 211.