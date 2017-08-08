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8 августа 2017, 16:26



Жителя Норильска осудили за подделку «согласования на въезд».

В ходе оперативных мероприятий транспортные полицейские установили 30-летнего жителя Норильска, который, представившись сотрудником миграционной службы, оказал жительнице иностранного государства содействие в оформлении документа на въезд в Норильск. За проделанную работу он запросил 80 тысяч рублей. Сотрудники Таймырского ЛО МВД России задержали подозреваемого, оказалось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Задержанный признался в изготовлении официального документа. Норильский городской суд признал фигуранта виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» и приговорил его к ограничению свободы сроком на 1 год, сообщили в Таймырском ЛОВД.

Просмотров:78 В мае текущего года сотрудники Таймырского линейного отдела (ЛО) МВД России задержали гражданку одного из сопредельных государств, прилетевшую в Норильск одним из московских рейсов. Предъявленное ею «Согласование на въезд иностранного гражданина на регламентированную территорию муниципального образования «город Норильск», по результатам проведенной экспертизы, оказалось поддельным.В ходе оперативных мероприятий транспортные полицейские установили 30-летнего жителя Норильска, который, представившись сотрудником миграционной службы, оказал жительнице иностранного государства содействие в оформлении документа на въезд в Норильск. За проделанную работу он запросил 80 тысяч рублей.Сотрудники Таймырского ЛО МВД России задержали подозреваемого, оказалось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Задержанный признался в изготовлении официального документа.Норильский городской суд признал фигуранта виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» и приговорил его к ограничению свободы сроком на 1 год, сообщили в Таймырском ЛОВД.