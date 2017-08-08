Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

8 августа 2017, 16:40



Еще одна баржа с углем готова к отправке из Дудинки в низовья Енисея в рамках северного завоза - 2017.

По словам заместителя директора ЗТФ «Норникеля» по производству Андрея Трунова, согласно данным на 7 августа, в поселки Таймыра речными судами отправлено около 15 тыс. тонн из запланированных 48 тыс. тонн. Морскими судами уголь доставляют в Хатангу. Из плановых 24 тыс. тонн на «море» уже отгружено 7 тыс. тонн угля. Кроме угля морскими судами в отдаленный арктический район Таймыра (Хатангу) и поселки североного куста территории будут доставляться и другие материалы северного завоза. Из Дудинки по Севморпути до моря Лаптевых отправится три тыс. тонн различных грузов, в числе которых строительные материалы, металлоконструкции, техника, контейнеры и оборудование. В рамках северного завоза, пользуясь благоприятной ледовой обстановкой, в Хатангский залив уже пришел теплоход «Ермак», который разгружается в районе мыса Косистый. В Дудинский морской порт уголь доставляется думпкарами из Норильска, с Кайерканского угольного разреза Заполярного филиала компании «Норникель». Сейчас на причалах высокой воды Дудинского порта погрузка на судно осуществляется сразу двумя кранами австрийской фирмы Liebherr. В планах привлечь к погрузке угля и недавно приобретенный отечественный кран «Зубр». В настоящий момент здесь же, на высокой воде, ведется его монтаж, чтобы по готовности сразу включить в производственный процесс. По словам Андрея Трунова, как только к работе подключится третий портальный кран, время погрузки судна углем сократится в среднем с одних суток до нескольких часов. По информации заместителя главы муниципального района по вопросам развития инфраструктуры и завозу топливно-энергетических ресурсов Сергея Шаронова, мероприятия по северному завозу - 2017 в населенные пункты Таймыра выполнены на 82%. На 40% от запланированного объема реализована доставка горюче-смазочных материалов. Всего для сельчан, проживающих в домах с печным отоплением, а также для учреждений бюджетной сферы в этом году планируется доставить 40 тыс. тонн каменного угля. Для предприятия ЖКХ будет завезено 10 тыс. тонн каменного угля и 6,5 тыс. тонн дизельного топлива, 3,8 тыс. тонн сырой нефти. Для граждан, ведущих кочевой образ жизни, планируется завезти 86 тонн осветительного керосина.

Просмотров:81 Баржа доставит твердое топливо в поселок Носок сельского поселения Караул. Большая часть угля отправляется в поселки Таймыра именно этим видом речного транспорта, поскольку во многие населенные пункты (такие, как Волочанка, Усть-Авам, Тухард и другие) доставлять его приходится по небольшим рекам, где способен пройти исключительно мелкосидящий флот.По словам заместителя директора ЗТФ «Норникеля» по производству Андрея Трунова, согласно данным на 7 августа, в поселки Таймыра речными судами отправлено около 15 тыс. тонн из запланированных 48 тыс. тонн. Морскими судами уголь доставляют в Хатангу. Из плановых 24 тыс. тонн на «море» уже отгружено 7 тыс. тонн угля.Кроме угля морскими судами в отдаленный арктический район Таймыра (Хатангу) и поселки североного куста территории будут доставляться и другие материалы северного завоза. Из Дудинки по Севморпути до моря Лаптевых отправится три тыс. тонн различных грузов, в числе которых строительные материалы, металлоконструкции, техника, контейнеры и оборудование. В рамках северного завоза, пользуясь благоприятной ледовой обстановкой, в Хатангский залив уже пришел теплоход «Ермак», который разгружается в районе мыса Косистый.В Дудинский морской порт уголь доставляется думпкарами из Норильска, с Кайерканского угольного разреза Заполярного филиала компании «Норникель». Сейчас на причалах высокой воды Дудинского порта погрузка на судно осуществляется сразу двумя кранами австрийской фирмы Liebherr. В планах привлечь к погрузке угля и недавно приобретенный отечественный кран «Зубр». В настоящий момент здесь же, на высокой воде, ведется его монтаж, чтобы по готовности сразу включить в производственный процесс. По словам Андрея Трунова, как только к работе подключится третий портальный кран, время погрузки судна углем сократится в среднем с одних суток до нескольких часов.По информации заместителя главы муниципального района по вопросам развития инфраструктуры и завозу топливно-энергетических ресурсов Сергея Шаронова, мероприятия по северному завозу - 2017 в населенные пункты Таймыра выполнены на 82%. На 40% от запланированного объема реализована доставка горюче-смазочных материалов.Всего для сельчан, проживающих в домах с печным отоплением, а также для учреждений бюджетной сферы в этом году планируется доставить 40 тыс. тонн каменного угля. Для предприятия ЖКХ будет завезено 10 тыс. тонн каменного угля и 6,5 тыс. тонн дизельного топлива, 3,8 тыс. тонн сырой нефти. Для граждан, ведущих кочевой образ жизни, планируется завезти 86 тонн осветительного керосина.