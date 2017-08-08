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8 августа 2017, 16:59



В июле 126 жалоб на товары и услуги поступило от норильчан. В УПРиУ подвели итоги работы за июль.

Больше всего жалоб поступило на качество товаров и услуг – 79 обращений. 16 жалоб было по бытовым услугам; по пять жалоб было принято от норильчан по жилищно-коммунальным и банковским услугам. По три жалобы зарегистрировано на услуги транспорта и почтовые услуги. В сфере образования было только одно обращение и еще одно по общественному питанию. По поступившим обращениям специалисты управления дали 91 консультацию потребителям и субъектам предпринимательства, оказали помощь в составлении 39 претензий и четырех проектов исковых заявлений в суд. Из всех обращений потребителей значительную часть составляют обращения на услуги торговли 62,7%. В числе основных причин обращений потребителей по-прежнему остается продажа товаров с недостатками, из них наибольшая часть обращений на недоброкачественные непродовольственные товары. По заявленным обращениям за отчетный период потребителям был возмещен ущерб на сумму 421 137 руб., из них в добровольном порядке - на сумму 350 863 руб., размер материальной компенсации, назначенной по решению суда, составил 70 274 руб.

Просмотров:75 За минувший месяц в управление потребительского рынка и услуг администрации города Норильска с заявлениями о защите своих прав обратились 134 человека, из них 8 - индивидуальных предпринимателей и 126 потребителей с претензиями на товары и услуги ненадлежащего качества, сообщили в УПРиУ.Больше всего жалоб поступило на качество товаров и услуг – 79 обращений. 16 жалоб было по бытовым услугам; по пять жалоб было принято от норильчан по жилищно-коммунальным и банковским услугам. По три жалобы зарегистрировано на услуги транспорта и почтовые услуги. В сфере образования было только одно обращение и еще одно по общественному питанию.По поступившим обращениям специалисты управления дали 91 консультацию потребителям и субъектам предпринимательства, оказали помощь в составлении 39 претензий и четырех проектов исковых заявлений в суд.Из всех обращений потребителей значительную часть составляют обращения на услуги торговли 62,7%. В числе основных причин обращений потребителей по-прежнему остается продажа товаров с недостатками, из них наибольшая часть обращений на недоброкачественные непродовольственные товары.По заявленным обращениям за отчетный период потребителям был возмещен ущерб на сумму 421 137 руб., из них в добровольном порядке - на сумму 350 863 руб., размер материальной компенсации, назначенной по решению суда, составил 70 274 руб.