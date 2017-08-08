Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

8 августа 2017, 17:08



Дан старт ежегодному районному конкурсу проектов «Диалог».

Участие в конкурсе могут принять учебные заведения, организации Таймыра, молодежные общественные объединения и инициативные группы молодых граждан. Проекты могут быть направлены на создание у молодежи устойчивого понимания дружественности многонационального и многоконфессионального российского народа, поддержку объединений, деятельность которых связана с укреплением толерантности и профилактикой экстремизма в молодежной среде и другое. Принимать проекты будут до 22 сентября. По итогам конкурса победители получат материальное поощрение для реализации своих проектов, максимальный размер которого не превышает 10 тысяч рублей. Цель конкурса - выявление и поддержка общественно значимых проектов, направленных на формирование культуры толерантности, профилактику экстремизма среди таймырской молодежи, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.

Просмотров:71 Ежегодный районный конкурс проектов «Диалог» проводится в Таймырском муниципальном районе в рамках регионального инфраструктурного проекта «Территория 2020». Его организатором выступает управление по делам молодежи, семейной политике и спорту администрации муниципального района.Участие в конкурсе могут принять учебные заведения, организации Таймыра, молодежные общественные объединения и инициативные группы молодых граждан.Проекты могут быть направлены на создание у молодежи устойчивого понимания дружественности многонационального и многоконфессионального российского народа, поддержку объединений, деятельность которых связана с укреплением толерантности и профилактикой экстремизма в молодежной среде и другое. Принимать проекты будут до 22 сентября.По итогам конкурса победители получат материальное поощрение для реализации своих проектов, максимальный размер которого не превышает 10 тысяч рублей.Цель конкурса - выявление и поддержка общественно значимых проектов, направленных на формирование культуры толерантности, профилактику экстремизма среди таймырской молодежи, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.