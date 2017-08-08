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8 августа 2017, 17:13



Автохламу не место в городе. В Дудинке продолжают вывозить брошенные автомобили, пришедшие в негодность.

В настоящее время специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города проводят мероприятия, предшествующие принудительной эвакуации разукомплектованных автомобилей. Если собственники машин не предпримут никаких мер по вывозу принадлежащих им транспортных средств, то автомобили эвакуируют на специально отведенную площадку. Забрать оттуда свое авто владельцы смогут в течение 30 дней с момента перемещения, возместив расходы, связанные с транспортировкой и хранением. По предварительным подсчетам, на территории города насчитывается более двух десятков таких машин, сообщается на официальном сайте Дудинки.

Просмотров:71 Оставленные во дворах разрушившиеся транспортные средства не только портят внешний вид города, но и мешают уборке дворов в зимний период, затрудняя подъезд других автомобилей, в том числе принадлежащих экстренным службам. Автохлам представляет опасность и для детей, выступая потенциальным источником детского травматизма.В настоящее время специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города проводят мероприятия, предшествующие принудительной эвакуации разукомплектованных автомобилей. Если собственники машин не предпримут никаких мер по вывозу принадлежащих им транспортных средств, то автомобили эвакуируют на специально отведенную площадку. Забрать оттуда свое авто владельцы смогут в течение 30 дней с момента перемещения, возместив расходы, связанные с транспортировкой и хранением.По предварительным подсчетам, на территории города насчитывается более двух десятков таких машин, сообщается на официальном сайте Дудинки.