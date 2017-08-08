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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
8 августа 2017, 17:13

Автохламу не место в городе. В Дудинке продолжают вывозить брошенные автомобили, пришедшие в негодность.


Оставленные во дворах разрушившиеся транспортные средства не только портят внешний вид города, но и мешают уборке дворов в зимний период, затрудняя подъезд других автомобилей, в том числе принадлежащих экстренным службам. Автохлам представляет опасность и для детей, выступая потенциальным источником детского травматизма.
В настоящее время специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города проводят мероприятия, предшествующие принудительной эвакуации разукомплектованных автомобилей. Если собственники машин не предпримут никаких мер по вывозу принадлежащих им транспортных средств, то автомобили эвакуируют на специально отведенную площадку. Забрать оттуда свое авто владельцы смогут в течение 30 дней с момента перемещения, возместив расходы, связанные с транспортировкой и хранением.
По предварительным подсчетам, на территории города насчитывается более двух десятков таких машин, сообщается на официальном сайте Дудинки.

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    Список новостей

 8 августа 2017 
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 7 августа 2017 
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18:23   На Таймыре стартовали праздничные мероприятия, посвященные Международному дню коренных народов мира. 17:27   Житель одного из районов Норильска предстанет перед судом за кражу холодильника, телевизора и породистой кошки.
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16:17   Жители Норильска приняли участие в увлекательной программе «На берегу загадочной реки» в столице Таймыра. 15:29   В одном из районов Норильска поселился «Полярный жираф».
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12:58   В Норильске сотрудники дорожной полиции вместе с инспекторами ПДН провели профилактическое мероприятие «Несовершеннолетний пешеход». 12:45   Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев ДТП, произошедшего в районе Талнах.
12:30   «Норильские цитаты» от АНОД. PolArt-резиденция музея Норильска открывает второй творческий сезон проектом-победителем. 11:17   Фотоистория повторяется. После продолжительного перерыва в Норильске возобновил работу фотоклуб «Таймыр».

 4 августа 2017 
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18:10   Награды героев теперь под стеклом. Первую экскурсию в новых стенах принял обновленный музей боевой славы «Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов» Норильска. 17:52   Норильские оперативники задержали подозреваемого в ограблении ломбарда.
17:50   Горячая линия вопросам качества детских удерживающих устройств работает в Норильске. 16:09   В Норильске раскрыли крупную кражу из гаража.
15:57   В Норильске мать продала новорожденную девочку малознакомому мужчине. Малышку с тяжелыми травмами доставили в больницу. 15:51   Абсолютно актуальными для отечественных топливно-энергетических компаний назвал цифровые технологии первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер в интервью ТАСС.
15:45   Мини-футбольный клуб «Норильский никель» представил новую игровую форму команды на сезон 2017/2018 гг. 15:28   Дешевая электроэнергия для Арктики. Ученые Южно-Уральского государственного университета усовершенствовали ветроэнергетические установки.
15:09   Поток грузов для "Роснефти" в Хатангский район Таймыра увеличивается. 13:23   В столице Таймыра позаботились о любителях сбора ягод и грибов.
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12:15   В Дудинке пройдет концерт под открытым небом. Подарок горожанам готовит Дом культуры.




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