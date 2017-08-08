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8 августа 2017, 17:20



В Норильске будут судить мужчину, обокравшего своих приятелей.

Как установили стражи порядка, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности злоумышленник проводил время в компании других гостей в квартире потерпевшего. Дождавшись, когда приятель уснет от выпитого спиртного, злоумышленник похитил у него аудио- и видеотехнику, предметы гардероба и золотое кольцо на общую сумму более 115 тысяч рублей. Кроме того, оперативники уголовного розыска выяснили, что злоумышленник похитил у своего знакомого пластиковую карту, с которой, зная пин-код, обналичил более 23 тысяч рублей. Мужчину задержали, и он дал признательные показания. В ходе расследования полицейские установили также, что злоумышленник убедил другого своего 53-летнего приятеля передать ему компьютер для выгодной реализации. Завладев компьютерной техникой товарища стоимостью около 4 тысяч рублей, он продал ее, но деньгами распорядился по своему усмотрению. По данным фактам возбуждено уголовное дело по двум эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба», а также ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция указанных статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Расследование завершено. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом. Большую часть похищенного имущества полицейским удалось вернуть владельцам, сообщила пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:74 За помощью в дежурную часть полиции обратился 39-летний мужчина, обнаруживший хищение вещей из своей квартиры. Под подозрение сотрудников полиции попал 47-летний приятель потерпевшего.Как установили стражи порядка, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности злоумышленник проводил время в компании других гостей в квартире потерпевшего. Дождавшись, когда приятель уснет от выпитого спиртного, злоумышленник похитил у него аудио- и видеотехнику, предметы гардероба и золотое кольцо на общую сумму более 115 тысяч рублей.Кроме того, оперативники уголовного розыска выяснили, что злоумышленник похитил у своего знакомого пластиковую карту, с которой, зная пин-код, обналичил более 23 тысяч рублей. Мужчину задержали, и он дал признательные показания.В ходе расследования полицейские установили также, что злоумышленник убедил другого своего 53-летнего приятеля передать ему компьютер для выгодной реализации. Завладев компьютерной техникой товарища стоимостью около 4 тысяч рублей, он продал ее, но деньгами распорядился по своему усмотрению.По данным фактам возбуждено уголовное дело по двум эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба», а также ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция указанных статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Расследование завершено. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом. Большую часть похищенного имущества полицейским удалось вернуть владельцам, сообщила пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.