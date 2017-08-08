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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:20 В Норильске будут судить мужчину, обокравшего своих приятелей.
17:13 Автохламу не место в городе. В Дудинке продолжают вывозить брошенные автомобили, пришедшие в негодность.
17:08 Дан старт ежегодному районному конкурсу проектов «Диалог».
16:59 В июле 126 жалоб на товары и услуги поступило от норильчан. В УПРиУ подвели итоги работы за июль.
16:40 Еще одна баржа с углем готова к отправке из Дудинки в низовья Енисея в рамках северного завоза - 2017.
16:26 Жителя Норильска осудили за подделку «согласования на въезд».
16:12 Норильское управление образования объявляет о приеме заявлений на участие в ЕГЭ в сентябре.
16:06 Потомственный оленевод носковской тундры примет участие в VI Всемирном конгрессе оленеводов в Швеции.
16:04 «Огонь дружбы» зажгут в столице Таймыра в Международный день коренных народов мира.
15:42 Премьерой спектакля «Норильские анекдоты» завершится 17 сентября творческий сезон в норильском театре драмы.
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