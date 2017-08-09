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9 августа 2017, 10:11



Силы были равными. МФК «Норильский никель» провел первую контрольную игру в рамках подготовки к новому сезону.

Константин Чащин, игрок МФК «Норильский никель»: «В первой игре всегда непросто. Мы вспоминаем взаимодействия в четвёрках и постепенно приходим в форму. Конечно, хочется побеждать, но сейчас мы находимся на пути становления команды. Думаю, что сейчас рано делать какие-нибудь выводы. Неважно, сколько голов ты забиваешь в товарищеских играх, главное - провести плодотворную подготовку к старту сезона». О новобранцах команды капитан отозвался вполне положительно. Отметил, что ребята еще вливаются в коллектив, но скоро они поймут все требования, которые к ним предъявляет тренерский штаб, и у них все получится.

Просмотров:157 Первым соперником в списке контрольных матчей у «Норильского никеля» стал сильнейший клуб Армении - ереванский «Лео». Матч завершился со счетом 4:4. У гостей отличились: Марко Радованович, Акоп Узунян, Тигран Вартанян и Сарог Галэстян. В составе нашей команды один гол забил Юрий Костыгин, и хет-трик на счету Константина Чащина. Примечательно, что именно капитан «Норникеля» Юрий Костыгин открыл счет голам за свою команду, рассказал пресс-атташе МФК «Норильский никель» Андрей Деганов.Константин Чащин, игрок МФК «Норильский никель»: «В первой игре всегда непросто. Мы вспоминаем взаимодействия в четвёрках и постепенно приходим в форму. Конечно, хочется побеждать, но сейчас мы находимся на пути становления команды. Думаю, что сейчас рано делать какие-нибудь выводы. Неважно, сколько голов ты забиваешь в товарищеских играх, главное - провести плодотворную подготовку к старту сезона».О новобранцах команды капитан отозвался вполне положительно. Отметил, что ребята еще вливаются в коллектив, но скоро они поймут все требования, которые к ним предъявляет тренерский штаб, и у них все получится.