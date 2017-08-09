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9 августа 2017, 11:37



Счетная палата: перинатальный центр в Норильске готов на 15%.

Коллегия Минздрава под председатель­ством Татьяны Голиковой рассмотрела результаты проверки эффективности использования средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования, направленных на строительство и ввод в эксплуатацию перинатальных центров, сообщили в Счетной палате. По состоянию на 1 июня из 32 центров вовремя не достроено и не введено в эксплуатацию 17. В числе отстающих находится Красноярский край, где было запланировано строительство двух центров. В Ачинске объект уже сдан, а вот по центру в Норильске отмечен «низкий процент готовности (менее 15%)». «Это создает риски неввода указанных объектов в 2017 году», – добавили в палате. Кроме того, расходы края на строительство объектов в процессе увеличились с 5,15 млрд до 5,43 млрд руб. – то есть почти на 280 млн руб. В Счетной палате пообещали отправить доклад президенту РФ, а также обращение в генпрокуратуру.

Просмотров:171 Счетная палата РФ отметила низкие темпы строительства перинатального центра в Норильске, сообщает dela.ru.Коллегия Минздрава под председатель­ством Татьяны Голиковой рассмотрела результаты проверки эффективности использования средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования, направленных на строительство и ввод в эксплуатацию перинатальных центров, сообщили в Счетной палате.По состоянию на 1 июня из 32 центров вовремя не достроено и не введено в эксплуатацию 17. В числе отстающих находится Красноярский край, где было запланировано строительство двух центров. В Ачинске объект уже сдан, а вот по центру в Норильске отмечен «низкий процент готовности (менее 15%)».«Это создает риски неввода указанных объектов в 2017 году», – добавили в палате.Кроме того, расходы края на строительство объектов в процессе увеличились с 5,15 млрд до 5,43 млрд руб. – то есть почти на 280 млн руб.В Счетной палате пообещали отправить доклад президенту РФ, а также обращение в генпрокуратуру.