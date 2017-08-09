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9 августа 2017, 11:54



Преступный дуэт лишил телефонной связи жителей одного их домов в Норильске.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска установили, что к хищению причастны два жителя Центрального района 38 и 29 лет, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Как установили полицейские, злоумышленники не имели постоянной работы и решили подзаработать сдачей лома цветного металла. В поисках металлосодержащих элементов сообщники проникли в подвальное помещение жилого дома, где с помощью инструментов нарезали около 80 метров телефонного кабеля. Часть его мужчины обожгли и сдали на пункт приема металлолома, вырученные деньги поделили и потратили на продукты и спиртное. Задержали злоумышленников на месте преступления, куда те вернулись через день за другой частью преступной добычи, которую не смогли вынести в первый раз. В ходе расследования полицейские также доказали причастность одного из преступного дуэта к краже детской коляски стоимостью шесть тысяч рублей. Месяцем ранее злоумышленник похитил ее из подъезда жилого дома и продал незнакомцу, выдав за свою. Расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время 38-летний норильчанин предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору», его сообщник обвиняется в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных статьей УК «РФ» «Кража». Максимальная санкция, по которой злоумышленникам предъявлено обвинение, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:145 В мае текущего года с сообщением о хищении телефонного кабеля на общую сумму около 30 тысяч рублей в полицию обратился представитель организации, обеспечивающей телефонную связь.В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска установили, что к хищению причастны два жителя Центрального района 38 и 29 лет, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности.Как установили полицейские, злоумышленники не имели постоянной работы и решили подзаработать сдачей лома цветного металла. В поисках металлосодержащих элементов сообщники проникли в подвальное помещение жилого дома, где с помощью инструментов нарезали около 80 метров телефонного кабеля. Часть его мужчины обожгли и сдали на пункт приема металлолома, вырученные деньги поделили и потратили на продукты и спиртное.Задержали злоумышленников на месте преступления, куда те вернулись через день за другой частью преступной добычи, которую не смогли вынести в первый раз.В ходе расследования полицейские также доказали причастность одного из преступного дуэта к краже детской коляски стоимостью шесть тысяч рублей. Месяцем ранее злоумышленник похитил ее из подъезда жилого дома и продал незнакомцу, выдав за свою.Расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время 38-летний норильчанин предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору», его сообщник обвиняется в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных статьей УК «РФ» «Кража». Максимальная санкция, по которой злоумышленникам предъявлено обвинение, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.