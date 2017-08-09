Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

9 августа 2017, 12:14



В центре внимания люди старшего поколения. «Активное долголетие» жителей региона станет приоритетным проектом правительства Красноярского края.

Наталья Колягина подчеркнула: «В связи с тем, что численность людей пожилого возраста в последнее время увеличивается, проблема старения становится все актуальней. Этот факт имеет значение как для государства, так и для общества в целом. Реализация проекта «Активное долголетие» обеспечит возможность комплексного подхода к решению задач по улучшению качества жизни граждан старшего поколения». Проект рассчитан до 2020 года при взаимодействии министерств социальной политики, здравоохранения, культуры, спорта, агентств труда и занятости населения, молодежной политики, а также общественных организаций. Бюджет проекта составляет около 700 млн рублей. Его реализация позволит увеличить среднюю продолжительность жизни до 76 лет. Планируется, что количество трудоустроенных граждан старшего поколения и прошедших обучение в народном университете «Активное долголетие» составит более 18,5 тысячи человек, 150 тысяч пенсионеров (25% от общей численности) примут участие в различных социально значимых мероприятиях. Председатель Красноярской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Вадим Зинченко отметил, что в данном предложении нашли отражение такие важные для пенсионеров направления, как охрана здоровья и трудоустройство. Председатель правительства края, председатель президиума совета при губернаторе края по стратегическому развитию и приоритетным проектам Виктор Томенко поддержал инициативу министерства социальной политики региона, отметив, что теме активного долголетия уделяется большое внимание и на федеральном уровне. «Качество жизни людей пожилого возраста нужно повышать, для этого требуется вмешательство со стороны государства. У нас есть методы, с помощью которых можно реализовать данный проект», - отметил Виктор Томенко. Члены совета приняли решение о включении инициативы «Активное долголетие» в перечень отраслевых приоритетных проектов. Рабочей группе проекта под руководством Натальи Колягиной поручено подготовить паспорт и план мероприятий.

Просмотров:151 Проектную инициативу «Активное долголетие» на совете при губернаторе Красноярского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам презентовала первый заместитель министра социальной политики Красноярского края Наталья Колягина. В программе выделяются три основных направления: сохранение и укрепление здоровья граждан старшего поколения, вовлечение их в общественную, трудовую и творческую деятельность, развитие социального партнерства, в том числе вовлечение молодежных организаций по оказанию помощи пожилым людям, сообщает НИА-Красноярск.Наталья Колягина подчеркнула: «В связи с тем, что численность людей пожилого возраста в последнее время увеличивается, проблема старения становится все актуальней. Этот факт имеет значение как для государства, так и для общества в целом. Реализация проекта «Активное долголетие» обеспечит возможность комплексного подхода к решению задач по улучшению качества жизни граждан старшего поколения».Проект рассчитан до 2020 года при взаимодействии министерств социальной политики, здравоохранения, культуры, спорта, агентств труда и занятости населения, молодежной политики, а также общественных организаций. Бюджет проекта составляет около 700 млн рублей. Его реализация позволит увеличить среднюю продолжительность жизни до 76 лет. Планируется, что количество трудоустроенных граждан старшего поколения и прошедших обучение в народном университете «Активное долголетие» составит более 18,5 тысячи человек, 150 тысяч пенсионеров (25% от общей численности) примут участие в различных социально значимых мероприятиях.Председатель Красноярской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Вадим Зинченко отметил, что в данном предложении нашли отражение такие важные для пенсионеров направления, как охрана здоровья и трудоустройство.Председатель правительства края, председатель президиума совета при губернаторе края по стратегическому развитию и приоритетным проектам Виктор Томенко поддержал инициативу министерства социальной политики региона, отметив, что теме активного долголетия уделяется большое внимание и на федеральном уровне. «Качество жизни людей пожилого возраста нужно повышать, для этого требуется вмешательство со стороны государства. У нас есть методы, с помощью которых можно реализовать данный проект», - отметил Виктор Томенко.Члены совета приняли решение о включении инициативы «Активное долголетие» в перечень отраслевых приоритетных проектов. Рабочей группе проекта под руководством Натальи Колягиной поручено подготовить паспорт и план мероприятий.