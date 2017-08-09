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9 августа 2017, 12:30



В Норильске выявили продажу водки и коньяка с поддельными марками. В Красноярском крае продолжаются проверки на алкогольном рынке.

За нарушение границ размещения торговых объектов и осуществление торговли алкоголем в запрещенных зонах - вблизи школ, детских садов, медицинских учреждений - из реестра исключено 374 торговых объекта, сообщает НИА-Красноярск. За нарушение сроков и процедур при декларировании розничной продажи алкогольной продукции, включая пиво и пивные напитки, к административной ответственности привлечено 292 организации и индивидуальных предпринимателя. К ним предъявлены штрафные санкции на общую сумму порядка 1,6 млн рублей. Кроме того, совместно с территориальными органами полиции края министерством выявлено 59 торговых объектов, в которых осуществлялась розничная продажа алкогольной продукции без соответствующей лицензии, а в 30 из них выявлена алкогольная продукция с признаками подделки федеральных специальных марок. «Так, например, по результатам проверок в двух норильских торговых объектах выявлен оборот водочной и коньячной продукции с признаками подделки федеральных специальных марок. Сотрудники отдела МВД РФ по городу Норильску провели оперативные мероприятия: контрафактная алкогольная продукция была изъята, в отношении организаций составлены протоколы об административных правонарушениях, возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ», - сообщила начальник отдела лицензирования в промышленности и торговле министерства Ольга Шульга. Министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов отметил: «Для наведения порядка на алкогольном рынке региона помимо лицензионного контроля мы объединили усилия с органами полиции по проведению совместных проверок. Зачистка рынка от нелегального алкоголя, контрафакта и фальсификата - это возможность для стабильной работы действующих в регионе производителей алкогольной продукции и возобновления остановленных производств. Уже сегодня мы ощущаем эффективность применяемых мер, поскольку с начала года показатель по производству водочной продукции увеличился в 2,2 раза к аналогичному показателю прошлого года и составил 502,38 тыс. декалитров».

Просмотров:158 С начала года в Красноярском крае выдано 569 лицензий на розничную продажу алкогольной продукции. Сумма поступлений в краевой бюджет за предоставление лицензий составила около 35 млн рублей.За нарушение границ размещения торговых объектов и осуществление торговли алкоголем в запрещенных зонах - вблизи школ, детских садов, медицинских учреждений - из реестра исключено 374 торговых объекта, сообщает НИА-Красноярск.За нарушение сроков и процедур при декларировании розничной продажи алкогольной продукции, включая пиво и пивные напитки, к административной ответственности привлечено 292 организации и индивидуальных предпринимателя. К ним предъявлены штрафные санкции на общую сумму порядка 1,6 млн рублей.Кроме того, совместно с территориальными органами полиции края министерством выявлено 59 торговых объектов, в которых осуществлялась розничная продажа алкогольной продукции без соответствующей лицензии, а в 30 из них выявлена алкогольная продукция с признаками подделки федеральных специальных марок.«Так, например, по результатам проверок в двух норильских торговых объектах выявлен оборот водочной и коньячной продукции с признаками подделки федеральных специальных марок. Сотрудники отдела МВД РФ по городу Норильску провели оперативные мероприятия: контрафактная алкогольная продукция была изъята, в отношении организаций составлены протоколы об административных правонарушениях, возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ», - сообщила начальник отдела лицензирования в промышленности и торговле министерства Ольга Шульга.Министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов отметил: «Для наведения порядка на алкогольном рынке региона помимо лицензионного контроля мы объединили усилия с органами полиции по проведению совместных проверок. Зачистка рынка от нелегального алкоголя, контрафакта и фальсификата - это возможность для стабильной работы действующих в регионе производителей алкогольной продукции и возобновления остановленных производств. Уже сегодня мы ощущаем эффективность применяемых мер, поскольку с начала года показатель по производству водочной продукции увеличился в 2,2 раза к аналогичному показателю прошлого года и составил 502,38 тыс. декалитров».