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9 августа 2017, 12:36



В российских точках общепита полностью запретят кальяны и вейпы.

Использование вейпов должно регулироваться так же, как обычных сигарет, считают в Минздраве РФ. Кроме того, проектом предусмотрены и другие меры: дополнительные ограничения на продажу алкогольной продукции, на упаковке продуктов появятся данные о количестве соли и сахара и прочее, сообщает НИА-Красноярск.

Просмотров:162 Президиум совета при президенте РФ по стратегическому развитию утвердил проект «ЗОЖ», предусматривающий, в том числе, введение запрета на вейпы и кальяны в местах общественного питания, а купить их можно будет только с 18 лет, пишет газета «Известия».Использование вейпов должно регулироваться так же, как обычных сигарет, считают в Минздраве РФ.Кроме того, проектом предусмотрены и другие меры: дополнительные ограничения на продажу алкогольной продукции, на упаковке продуктов появятся данные о количестве соли и сахара и прочее, сообщает НИА-Красноярск.