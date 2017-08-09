Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

9 августа 2017, 12:51



Актриса, снявшаяся в киноленте о Норильске «Комбинат «Надежда» режиссера Натальи Мещаниновой, покончила с собой.

По некоторым данным, Полина совершила самоубийство, так как не смогла вынести расставание с молодым человеком и его смерть в апреле 2017 года, а также потерю своей сестры, погибшей в авиакатастрофе самолета Ту-154 над Черным морем в декабре 2016 года. Правоохранительные органы разбираются в случившемся. Кинолента «Комбинат «Надежда» режиссера Натальи Мещаниновой, вышедшая в 2014 году, рассказывает историю молодых людей, которые живут в Норильске и верят в лучшее. Полина сыграла Надю, диспетчера службы такси, которая навсегда мечтает покинуть родные места.

Просмотров:247 30-летняя Полина Шанина выбросилась из окна. Тело артистки театра «Сатирикон» обнаружили жильцы дома поздно вечером 7 августа на 2-й Новокосинской улице. Она скончалась на месте происшествия.По некоторым данным, Полина совершила самоубийство, так как не смогла вынести расставание с молодым человеком и его смерть в апреле 2017 года, а также потерю своей сестры, погибшей в авиакатастрофе самолета Ту-154 над Черным морем в декабре 2016 года.Правоохранительные органы разбираются в случившемся.Кинолента «Комбинат «Надежда» режиссера Натальи Мещаниновой, вышедшая в 2014 году, рассказывает историю молодых людей, которые живут в Норильске и верят в лучшее. Полина сыграла Надю, диспетчера службы такси, которая навсегда мечтает покинуть родные места.