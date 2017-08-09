Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

9 августа 2017, 13:25



Самое холодное место в стране сегодня – север Таймыра. Штормовой ветер и грозы прогнозируют синоптики на этой неделе.

На европейской территории России до конца недели сохранится теплая комфортная погода. В Ростовской и Волгоградской областях ожидаются грозы, они принесут немного прохлады, хотя основной фон температуры не снизят. Жарко сейчас и в Крыму - там от 33 до 38 градусов. Комфортная погода в Поволжье. Температура воздуха +16…+21 градус. В Ленинградской, Псковской, Новгородской областях 22-28 градусов. Прохладно на Урале и в южных областях Западной Сибири. Погода там с кратковременными дождями. В Омской области 16-21 градус. На юге Кемеровской области до +28 градусов. В Новосибирской и Томской областях, Алтайском крае ожидаются грозы, а воздух прогреется до +20 градусов. Грозы местами могут быть сильными, с ветром до 22 метров в секунду. Сильные грозы ожидаются в Красноярском крае и Хакасии. Местами с градом, порывами ветра до 15-20 метров в секунду. Сильные и очень сильные ливни сегодня ожидаются в районе Байкала. В ряде районов Иркутской области, а также на юге Бурятии они будут сопровождаться порывистым ветром, скорость которого может достигнуть 24 метров в секунду. Ветер такой силы опасен и может валить деревья и разрушать крыши зданий. Затем эти сильные грозы захватят и юг Забайкальского края. Дожди, которые принесли на Дальний Восток паводок, еще не закончились, но интенсивность их уменьшилась. В Амурской области и Хабаровском крае осадки местами. Температура 22-27 градусов.

Просмотров:153 На арктическом побережье Таймыра от минус трех до плюс двух градусов - это самое холодное место в стране.На европейской территории России до конца недели сохранится теплая комфортная погода. В Ростовской и Волгоградской областях ожидаются грозы, они принесут немного прохлады, хотя основной фон температуры не снизят.Жарко сейчас и в Крыму - там от 33 до 38 градусов. Комфортная погода в Поволжье. Температура воздуха +16…+21 градус. В Ленинградской, Псковской, Новгородской областях 22-28 градусов. Прохладно на Урале и в южных областях Западной Сибири. Погода там с кратковременными дождями. В Омской области 16-21 градус. На юге Кемеровской области до +28 градусов. В Новосибирской и Томской областях, Алтайском крае ожидаются грозы, а воздух прогреется до +20 градусов. Грозы местами могут быть сильными, с ветром до 22 метров в секунду.Сильные грозы ожидаются в Красноярском крае и Хакасии. Местами с градом, порывами ветра до 15-20 метров в секунду.Сильные и очень сильные ливни сегодня ожидаются в районе Байкала. В ряде районов Иркутской области, а также на юге Бурятии они будут сопровождаться порывистым ветром, скорость которого может достигнуть 24 метров в секунду. Ветер такой силы опасен и может валить деревья и разрушать крыши зданий. Затем эти сильные грозы захватят и юг Забайкальского края.Дожди, которые принесли на Дальний Восток паводок, еще не закончились, но интенсивность их уменьшилась. В Амурской области и Хабаровском крае осадки местами. Температура 22-27 градусов.