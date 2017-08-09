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9 августа 2017, 14:31



В Норильске началась приемка школ к новому учебному году.

Первой «отстрелялась» школа № 28 – школа устранила все замечания пожарных по окраске панелей и приведению в должный вид запасных крылечек. По словам начальника управления образования Андрея Колина, в целом норильские школы выполнили максимум из того, что им было предписано со стороны Пожтехнадзора и Роспотребнадзора, для того чтобы на сто процентов быть готовыми к новому учебному году: «Лето было напряженным. В некоторых образовательных учреждениях сроки проведения подготовительных работ сократили по объективным причинам: где-то размещались пункты сдачи ЕГЭ, где-то действовали городские оздоровительные лагеря и новинка этого года - профильные школы. Многие ремонтные работы по уборке территорий и помещений выполняли тошевцы, за что им отдельная благодарность. Надо отметить, что с этого года Роспотребнадзор работает в своем режиме, он проведет плановые проверки и даст оценку школам отдельно. Многие мелкие замечания будут устраняться школами до октября и ноября согласно графику», - отметил Андрей Колин. Основным замечанием со стороны пожарных были требования к путям эвакуаций и специальной негорючей краске, которой должны быть покрыты стены, - такая краска была приобретена за счет муниципальных средств. По некоторым школам были замечания по так называемым забиркам (вентиляционным цокольным отверстиям), они тоже приведены в соответствие. До 18 августа специалистам комиссии предстоит проверить все 37 общеобразовательных учреждений города на предмет наличия систем охраны и пожарной сигнализации, оценить общее санитарное состояние, укомплектованность мебелью и медоборудованием, оснащенность столовых. До 22 августа УОиДО должно отчитаться перед министерством образования Красноярского края о готовности школ к новому учебному году. В случае если у комиссии останутся те или иные замечания, у школ есть срок до 1 сентября для их устранения. Андрей Колин отметил также, что этим летом на мероприятия по текущему и капитальному ремонту в 29 школах из муниципальной казны было направлено 138 млн руб. Приобретение технологического оборудования и оборудования для медицинских кабинетов в 14 учреждениях обошлось в 13 млн руб. Масштабные работы по модернизации пожарной безопасности (модернизация систем АТС, замена дверей, отделки стен, потолков и полов на путях эвакуации на негорючие материалы) стоила городу 14 млн руб. Учебная литература закуплена для всех школ НПР на сумму 37, 7 млн руб.; 41 млн руб. затратят на пусконаладочные работы в системе вентиляции в гимназии № 1, это случится после начала отопительного сезона.

Просмотров:142 Сегодня с утра к работе приступили муниципальный штаб и межведомственная муниципальная комиссия, в состав которой традиционно вошли представители администрации города и управления образования, сотрудники территориальных отделов Роспотребнадзора, Ростехнадзора, полиции и МЧС.Первой «отстрелялась» школа № 28 – школа устранила все замечания пожарных по окраске панелей и приведению в должный вид запасных крылечек.По словам начальника управления образования Андрея Колина, в целом норильские школы выполнили максимум из того, что им было предписано со стороны Пожтехнадзора и Роспотребнадзора, для того чтобы на сто процентов быть готовыми к новому учебному году:«Лето было напряженным. В некоторых образовательных учреждениях сроки проведения подготовительных работ сократили по объективным причинам: где-то размещались пункты сдачи ЕГЭ, где-то действовали городские оздоровительные лагеря и новинка этого года - профильные школы. Многие ремонтные работы по уборке территорий и помещений выполняли тошевцы, за что им отдельная благодарность. Надо отметить, что с этого года Роспотребнадзор работает в своем режиме, он проведет плановые проверки и даст оценку школам отдельно. Многие мелкие замечания будут устраняться школами до октября и ноября согласно графику», - отметил Андрей Колин.Основным замечанием со стороны пожарных были требования к путям эвакуаций и специальной негорючей краске, которой должны быть покрыты стены, - такая краска была приобретена за счет муниципальных средств. По некоторым школам были замечания по так называемым забиркам (вентиляционным цокольным отверстиям), они тоже приведены в соответствие.До 18 августа специалистам комиссии предстоит проверить все 37 общеобразовательных учреждений города на предмет наличия систем охраны и пожарной сигнализации, оценить общее санитарное состояние, укомплектованность мебелью и медоборудованием, оснащенность столовых. До 22 августа УОиДО должно отчитаться перед министерством образования Красноярского края о готовности школ к новому учебному году. В случае если у комиссии останутся те или иные замечания, у школ есть срок до 1 сентября для их устранения.Андрей Колин отметил также, что этим летом на мероприятия по текущему и капитальному ремонту в 29 школах из муниципальной казны было направлено 138 млн руб. Приобретение технологического оборудования и оборудования для медицинских кабинетов в 14 учреждениях обошлось в 13 млн руб. Масштабные работы по модернизации пожарной безопасности (модернизация систем АТС, замена дверей, отделки стен, потолков и полов на путях эвакуации на негорючие материалы) стоила городу 14 млн руб. Учебная литература закуплена для всех школ НПР на сумму 37, 7 млн руб.; 41 млн руб. затратят на пусконаладочные работы в системе вентиляции в гимназии № 1, это случится после начала отопительного сезона.