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9 августа 2017, 14:40

Сегодня ночью в Норильске задержали очередного пьяного водителя. Всего с начала года таких задержаний было уже 260.


В ночное время в Центральном районе Норильска сотрудники ГИБДД остановили внедорожник «Грэтвол», водитель которого по внешним признакам находился за рулем в нетрезвом состоянии.
Госавтоинспекторы установили, что 54-летний водитель ранее привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и был лишен прав на управление на 18 месяцев. Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», санкции которой включают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Дорожные полицейские напоминают, что на территории Норильска регулярно проводятся рейдовые мероприятия, направленные на выявление лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. С начала 2017 года сотрудники ГИБДД задержали на дорогах города уже более 260 нетрезвых водителей.
Управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное подобное нарушение обернется штрафом в размере от 200 идо 300 тысяч рублей и уголовной ответственностью. За 7 месяцев текущего года в Норильске возбуждено уже 23 таких уголовных дела.

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 7 августа 2017 
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