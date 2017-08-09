Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

9 августа 2017, 14:40



Сегодня ночью в Норильске задержали очередного пьяного водителя. Всего с начала года таких задержаний было уже 260.

Госавтоинспекторы установили, что 54-летний водитель ранее привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и был лишен прав на управление на 18 месяцев. Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», санкции которой включают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Дорожные полицейские напоминают, что на территории Норильска регулярно проводятся рейдовые мероприятия, направленные на выявление лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. С начала 2017 года сотрудники ГИБДД задержали на дорогах города уже более 260 нетрезвых водителей. Управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное подобное нарушение обернется штрафом в размере от 200 идо 300 тысяч рублей и уголовной ответственностью. За 7 месяцев текущего года в Норильске возбуждено уже 23 таких уголовных дела.

Просмотров:141 В ночное время в Центральном районе Норильска сотрудники ГИБДД остановили внедорожник «Грэтвол», водитель которого по внешним признакам находился за рулем в нетрезвом состоянии.Госавтоинспекторы установили, что 54-летний водитель ранее привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и был лишен прав на управление на 18 месяцев. Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», санкции которой включают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.Дорожные полицейские напоминают, что на территории Норильска регулярно проводятся рейдовые мероприятия, направленные на выявление лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. С начала 2017 года сотрудники ГИБДД задержали на дорогах города уже более 260 нетрезвых водителей.Управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное подобное нарушение обернется штрафом в размере от 200 идо 300 тысяч рублей и уголовной ответственностью. За 7 месяцев текущего года в Норильске возбуждено уже 23 таких уголовных дела.