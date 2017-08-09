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9 августа 2017, 14:41



Жителя Талнаха будут судить за две кражи из раздевалки предприятия.

Как выяснили полицейские, по возвращению с рабочей смены потерпевший обнаружил, что замок на его шкафчике сломан, а из одежды похищен смартфон стоимостью 60 тысяч рублей и 750 рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что к краже причастен 39-летний бывший работник этого предприятия. Оперативники выяснили, что подозреваемый не только знал об отсутствии пропускного режима в административно-бытовой комплекс, но и был хорошо знаком с расписанием рабочих смен. Воспользовавшись моментом, когда за его действиями никто не наблюдал, он взломал запорное устройство на дверце одного из шкафчиков в раздевалке и похитил обнаруженное там имущество. Деньги потратил, телефон же не смог разблокировать и через день подкинул его назад. Для этого злоумышленник снова проник в раздевалку и вновь взломал дверцу уже вскрытого им ранее шкафчика. Следом вскрыл еще один шкафчик и похитил небольшой складной набор инструментов стоимостью около 500 рублей и 100-рублевую купюру. В этот же день злоумышленника задержали полицейские. Похищенное изъято и возвращено владельцу. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по двум эпизодам преступления, предусмотренного ч. 2 с. 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. По завершению расследования дело направлено в суд, решения которого обвиняемый дожидается под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:148 В дежурную часть полиции обратился 31-летний работник одного из талнахских предприятий с сообщением о краже его вещей из раздевалки.Как выяснили полицейские, по возвращению с рабочей смены потерпевший обнаружил, что замок на его шкафчике сломан, а из одежды похищен смартфон стоимостью 60 тысяч рублей и 750 рублей.В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что к краже причастен 39-летний бывший работник этого предприятия. Оперативники выяснили, что подозреваемый не только знал об отсутствии пропускного режима в административно-бытовой комплекс, но и был хорошо знаком с расписанием рабочих смен. Воспользовавшись моментом, когда за его действиями никто не наблюдал, он взломал запорное устройство на дверце одного из шкафчиков в раздевалке и похитил обнаруженное там имущество. Деньги потратил, телефон же не смог разблокировать и через день подкинул его назад. Для этого злоумышленник снова проник в раздевалку и вновь взломал дверцу уже вскрытого им ранее шкафчика.Следом вскрыл еще один шкафчик и похитил небольшой складной набор инструментов стоимостью около 500 рублей и 100-рублевую купюру. В этот же день злоумышленника задержали полицейские. Похищенное изъято и возвращено владельцу.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по двум эпизодам преступления, предусмотренного ч. 2 с. 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. По завершению расследования дело направлено в суд, решения которого обвиняемый дожидается под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.