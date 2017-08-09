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9 августа 2017, 16:33

Ущерб от вандалов составил почти полмиллиона рублей. В Норильске новые детские площадки.


В этом году в городе будет установлено 16 новых детских площадок. Общая сумма контракта составила 27,5 миллиона рублей. При этом на ул. Мира, 6, и пр. Ленинском, 47, на бюджетные средства ведутся только подготовительные работы, а оборудование для этих двух площадок подарено Заполярным филиалом «Норникеля».
На сегодняшний день в эксплуатацию сдан только один детский игровой комплекс – на пр. Ленинском, 47, остальные в работе. Но и на новом объекте уже зафиксированы «потери» - выломана планка на одном из игровых модулей, которую заменили доской, снятой с аналогичного оборудования, пока стоящего на складе.
«На площадке по пр. Ленинский, 26, разбили три качели, каждая стоит порядка 50 тысяч рублей. Не подлежит восстановлению и схожие, но более дорогие качели на ул. Югославской, 38, ущерб составил 109,5 тысячи рублей. К сожалению, починить все это оборудование уже нельзя, так что хулиганы лишили детей района хороших развлечений», - рассказывает Валерия Прудченко, главный специалист отдела благоустройства управления городского хозяйства администрации Норильска.
Она также отметила, что жителям следует обращать внимание на информационные таблички. Поскольку ряд площадок еще не введен в эксплуатацию и на них ведутся общестроительные работы, они не могут считаться пригодными для детского отдыха. Больше того, на некоторых под оборудованием раскопан песок, чтобы застывал бетон под ним. «Люди просто закапывают эти ямы. Мы понимаем, что детям надо играть, но одновременно поставить оборудование везде нельзя: существуют определенные сроки доставки, плюс приходит оно партиями. Надо подождать. А пока получается, что подрядчик приезжает проверять прочность бетона и высоту ножек оборудования и делает одну и ту же работу дважды, снова раскапывая ямы», - отмечает Валерия Прудченко.
Сумма общего ущерба по всем детским площадкам близится к полумиллиону рублей.
По словам Валерии Прудченко, чаще всего в хулиганстве замечаются подростки, которые не только разрисовывают или расписывают надписями площадки, но и ломают комплексы в целом или частично. Помимо того, на ряде площадок стерты надписи о правилах эксплуатации, причем сделать это можно только острым предметом, например, ножом.
К сожалению, применить каких-либо антивандальных мер у специалистов возможности нет, равно как и установить видеонаблюдение на каждой площадке – это обошлось бы в очень крупную сумму.
«Мы обращаемся к горожанам с просьбой быть внимательнее к чужому труду. Уважаемые родители, побеседуйте со своими детьми, донесите до них, что нужно уважать вещи, сделанные для их же, детского досуга. А то пока скорость вандализма такова, что мы попросту не успеваем производить замену сломанного оборудования», - резюмировала Валерия Прудченко.

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