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9 августа 2017, 16:35



Не стало Георгия Николаевича Гордиенко - заслуженного металлурга, бывшего начальника ЦЭМ и ЦЭН, бывшего директора никелевого завода.

Гордиенко - уникальная фигура в норильской истории. Единственный металлург, которому довелось за свою карьеру поруководить сразу двумя «товарными цехами комбината», выпускавшими конечную продукцию, чистый металл - никель и медь. Единственный основатель династии «начальников ЦЭМ» - его сын Сергей Георгиевич (к сожалению, рано ушедший из жизни) тоже руководил цехом электролиза меди. Гордиенко - единственный директор никелевого, поставивший абсолютный рекорд по объемам выпущенного металла за год, за что его наверняка занесли бы в какую-нибудь металлургическую книгу рекордов. Гордиенко - среди первых выпускников Норильского горно-металлургического техникума, а в 1950 году именно ему, молодому мастеру никелевого завода, доверили учить азам работы на производстве Бориса Колесникова, будущего директора комбината. Куда меньше известно (сам Гордиенко об этом никогда не говорил), как он оказался в Норильске. В 1937 году его отца, машиниста паровоза, посадили на 10 лет по ложному обвинению. А его сына отправили в Хакасию, в детдом для детей «врагов народа». Там Георгий поклялся, что дождется освобождения отца. В 1944-м он сбежал из детдома, узнав, что в Норильске открывается техникум и набирают будущих металлургов. Туда же, в Норильск, после приедет и его отец, к тому времени сам Георгий будет уже мастером, уважаемым человеком. Из-за этого (не потому, чтобы не портить себе анкету, а из-за обиды за отца) Гордиенко никогда не вступал в партию. И при этом его назначали начальником цеха, пригласили руководить крупным предприятием в Тульской области, потом, когда он вернулся в Норильск, назначили директором никелевого завода - именно потому, что Гордиенко в своем деле был одним из лучших. Георгий Николаевич действительно был настоящим профессионалом. Уехав из Норильска в 1980-е, он до глубокой старости сохранял отличную память, помнил имена-отчества всех людей, с которыми довелось работать, помнил имена своих учеников, будущих директоров заводов, руководителей, ученых-металлургов. Он был настоящим патриотом Норильска и никогда не терял связи с теми, кого судьба свела его на норильской земле. Совсем недавно, давая интервью для книги о Норильске, Гордиенко с гордостью признался, что на его день рождения в Тулу каждый год приезжают все бывшие директора никелевого завода. И как-то за столом в тесной двухкомнатной хрущевке Гордиенко собрались аж шестеро бывших директоров никелевого! Это стало настоящей традицией - когда бывшие никельщики встречались у Георгия Николаевича, за которым они признавали статус главного патриарха - самого опытного, самого мудрого, самого старшего. Когда они соберутся в следующий раз (а они обязательно соберутся), Георгия Гордиенко среди них уже не будет. И не будет никого, кто смог бы занять место этого удивительного человека с его невероятной судьбой и уникальной карьерой.

Просмотров:143 Георгий Николаевич скончался на своей даче в Тульской области в ночь на 7 августа. Совсем недавно он отмечал свой 90-летний юбилей и за праздничным столом обещал пригласить всех на свое столетие…Гордиенко - уникальная фигура в норильской истории. Единственный металлург, которому довелось за свою карьеру поруководить сразу двумя «товарными цехами комбината», выпускавшими конечную продукцию, чистый металл - никель и медь. Единственный основатель династии «начальников ЦЭМ» - его сын Сергей Георгиевич (к сожалению, рано ушедший из жизни) тоже руководил цехом электролиза меди.Гордиенко - единственный директор никелевого, поставивший абсолютный рекорд по объемам выпущенного металла за год, за что его наверняка занесли бы в какую-нибудь металлургическую книгу рекордов. Гордиенко - среди первых выпускников Норильского горно-металлургического техникума, а в 1950 году именно ему, молодому мастеру никелевого завода, доверили учить азам работы на производстве Бориса Колесникова, будущего директора комбината.Куда меньше известно (сам Гордиенко об этом никогда не говорил), как он оказался в Норильске. В 1937 году его отца, машиниста паровоза, посадили на 10 лет по ложному обвинению. А его сына отправили в Хакасию, в детдом для детей «врагов народа». Там Георгий поклялся, что дождется освобождения отца. В 1944-м он сбежал из детдома, узнав, что в Норильске открывается техникум и набирают будущих металлургов. Туда же, в Норильск, после приедет и его отец, к тому времени сам Георгий будет уже мастером, уважаемым человеком. Из-за этого (не потому, чтобы не портить себе анкету, а из-за обиды за отца) Гордиенко никогда не вступал в партию. И при этом его назначали начальником цеха, пригласили руководить крупным предприятием в Тульской области, потом, когда он вернулся в Норильск, назначили директором никелевого завода - именно потому, что Гордиенко в своем деле был одним из лучших.Георгий Николаевич действительно был настоящим профессионалом. Уехав из Норильска в 1980-е, он до глубокой старости сохранял отличную память, помнил имена-отчества всех людей, с которыми довелось работать, помнил имена своих учеников, будущих директоров заводов, руководителей, ученых-металлургов. Он был настоящим патриотом Норильска и никогда не терял связи с теми, кого судьба свела его на норильской земле.Совсем недавно, давая интервью для книги о Норильске, Гордиенко с гордостью признался, что на его день рождения в Тулу каждый год приезжают все бывшие директора никелевого завода. И как-то за столом в тесной двухкомнатной хрущевке Гордиенко собрались аж шестеро бывших директоров никелевого! Это стало настоящей традицией - когда бывшие никельщики встречались у Георгия Николаевича, за которым они признавали статус главного патриарха - самого опытного, самого мудрого, самого старшего.Когда они соберутся в следующий раз (а они обязательно соберутся), Георгия Гордиенко среди них уже не будет. И не будет никого, кто смог бы занять место этого удивительного человека с его невероятной судьбой и уникальной карьерой.