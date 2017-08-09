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9 августа 2017, 16:47



На кону миллион. С 10 августа в Норильске стартует городской конкурс социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций.

К участию в конкурсе допускаются СОНКО, зарегистрированные в управлении министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю, стоящие на учете в налоговом органе и имеющие расчетный счет организации, открытый в кредитной организации Российской Федерации. Бюджет конкурса составляет 1 000 000 рублей. Количество победителей конкурса - 5 СОНКО. Сумма для реализации одного проекта - не более 200 000 рублей. Заявки на участие принимаются с 10 по 21 августа 2017 года в отделе по работе с общественными объединениями и некоммерческими организациями по адресу: город Норильск, ул. Советская, дом 9, 3-й этаж, кабинет № 3-24 (телефон для справок 43-70-70).

Просмотров:110 В текущем году Норильск стал победителем конкурса муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и выиграл субсидию в размере одного миллиона рублей, сообщили в управлении по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями администрации города Норильска.К участию в конкурсе допускаются СОНКО, зарегистрированные в управлении министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю, стоящие на учете в налоговом органе и имеющие расчетный счет организации, открытый в кредитной организации Российской Федерации.Бюджет конкурса составляет 1 000 000 рублей.Количество победителей конкурса - 5 СОНКО.Сумма для реализации одного проекта - не более 200 000 рублей.Заявки на участие принимаются с 10 по 21 августа 2017 года в отделе по работе с общественными объединениями и некоммерческими организациями по адресу: город Норильск, ул. Советская, дом 9, 3-й этаж, кабинет № 3-24 (телефон для справок 43-70-70).