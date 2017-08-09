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9 августа 2017, 18:52



Рассмотрели вопросы по здравоохранению, образованию и спорту. Сегодня в администрации города прошло заседание комиссии по социальной политике НГСД.

Однако у депутатов возникли сомнения, не будет ли при этом сокращения числа детей, уже выезжающих в лагеря. Кроме того, появились вопросы о том, какие именно федерации имеют право на выезд – требуется ли подтверждение их достижений. В итоге вопрос отправили на доработку. Еще одним вопросом депутаты согласовали выделение 2,9 миллиона рублей для переоборудования автопарка НЦБД в связи с новыми требованиями организации. Проект решения теперь должны утвердить на сессии горсовета 15 августа. Обсуждали депутаты и программу по приглашению иногородних медиков и педагогов. В частности, пять квот будет передано из отрасли здравоохранения в отрасль образования. Такое изменение связано с существенной потребностью в приглашении педагогов-предметников. Как пояснил Андрей Колин, в начале года образование отдало медицине пять квот, теперь вот просят их вернуть. Члены депутатской комиссии согласовали изменения в программу. Кроме того, на 398,5 тысячи рублей планируется увеличить программу содействия занятости населения Норильска. Напомним, в июне число школьников, работающих в ТОШ, увеличили с 650 до 1000 человек. Для оплаты труда тошевцам и потребовались дополнительные 398,5 тысячи рублей. Депутаты согласовали изменения, вопрос должен быть утвержден на грядущей сессии.

Просмотров:88 Депутаты Норильского горсовета рассматривают возможность включения воспитанников и членов спортивных федераций в число выезжающих в летние спортлагеря за счет муниципалитета. Как пояснил Михаил Голуб, начальник управления по спорту, включение воспитанников и членов спортивных федераций от 7 до 17 лет включительно в число тех, кто имеет право выезжать в летние спортивные лагеря за счет муниципалитета, требуется для создания равных условий всем занимающимся. При этом запланированные на период 2017 и плановый период 2018-2019 годов расходы на меры соцподдержки не увеличатся, подчеркнул он.Однако у депутатов возникли сомнения, не будет ли при этом сокращения числа детей, уже выезжающих в лагеря. Кроме того, появились вопросы о том, какие именно федерации имеют право на выезд – требуется ли подтверждение их достижений. В итоге вопрос отправили на доработку.Еще одним вопросом депутаты согласовали выделение 2,9 миллиона рублей для переоборудования автопарка НЦБД в связи с новыми требованиями организации. Проект решения теперь должны утвердить на сессии горсовета 15 августа.Обсуждали депутаты и программу по приглашению иногородних медиков и педагогов. В частности, пять квот будет передано из отрасли здравоохранения в отрасль образования.Такое изменение связано с существенной потребностью в приглашении педагогов-предметников. Как пояснил Андрей Колин, в начале года образование отдало медицине пять квот, теперь вот просят их вернуть. Члены депутатской комиссии согласовали изменения в программу.Кроме того, на 398,5 тысячи рублей планируется увеличить программу содействия занятости населения Норильска. Напомним, в июне число школьников, работающих в ТОШ, увеличили с 650 до 1000 человек. Для оплаты труда тошевцам и потребовались дополнительные 398,5 тысячи рублей. Депутаты согласовали изменения, вопрос должен быть утвержден на грядущей сессии.