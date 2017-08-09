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9 августа 2017, 18:58



Ушел из жизни заместитель министра по делам Северного Кавказа Андрей Резников.

Андрей Владимирович родился в Норильске в 1969 году. Его трудовая биография начиналась именно здесь, в заполярном городе, где он прошел большой путь от рабочего до руководителя. В разное время Андрей Владимирович занимал должности заместителя начальника финансового управления Заполярного филиала "Норильской горной компании", начальника департамента экономического развития территорий г. Норильска, заместителя главы города. В 2008 году он был назначен министром жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, а через четыре года стал заместителем председателя регионального правительства - министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края. Эту должность он занимал вплоть до 2014 года, когда получил предложение работать во вновь созданном Министерстве РФ по делам Северного Кавказа, которое возглавил бывший губернатор Красноярского края Лев Кузнецов. Андрея Владимировича Резникова отличали живой и деятельный характер, смелость и инициативность в принятии ответственных решений, профессионализм, неравнодушное отношение к делу и к людям, умение работать в команде. Память об этом человеке навсегда останется в сердцах тех, кто его знал.

Просмотров:131 После продолжительной борьбы с болезнью на 49-м году жизни скончался Андрей Резников.Андрей Владимирович родился в Норильске в 1969 году. Его трудовая биография начиналась именно здесь, в заполярном городе, где он прошел большой путь от рабочего до руководителя. В разное время Андрей Владимирович занимал должности заместителя начальника финансового управления Заполярного филиала "Норильской горной компании", начальника департамента экономического развития территорий г. Норильска, заместителя главы города.В 2008 году он был назначен министром жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, а через четыре года стал заместителем председателя регионального правительства - министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края. Эту должность он занимал вплоть до 2014 года, когда получил предложение работать во вновь созданном Министерстве РФ по делам Северного Кавказа, которое возглавил бывший губернатор Красноярского края Лев Кузнецов.Андрея Владимировича Резникова отличали живой и деятельный характер, смелость и инициативность в принятии ответственных решений, профессионализм, неравнодушное отношение к делу и к людям, умение работать в команде. Память об этом человеке навсегда останется в сердцах тех, кто его знал.