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9 августа 2017, 19:04



Полярному жирафу, который поселился в одном из районов Норильска, придумали имя.

На празднике в честь открытия «Полярныого жирафа» во дворе талнахской городской библиотеки побывали сотни гостей. Многие оставили свои предложения, какое же имя дать жирафу. Были десятки вариантов - от Рыжика и Августа до Жоры и Эдика. Сегодня библиотекари созвали совет и единодушно решили: Ноний! В честь автора многих детских книжек, папы стихотворного жирафа Эдуарда Нонина, которого уже четверть века нет с нами. Вскоре у арт-объекта появится табличка, похожая на клеточку из известной таблицы Менделеева, в которой будет размещена информация с именем и всеми необходимым данными о «Полярном жирафе».

Просмотров:79 Пятиметровый арт-объект «Полярный жираф» появился благодаря успешному участию норильчан во всероссийском конкурсе идей литературных достопримечательностей «Литературный след». Идея арт-объекта принадлежит заведующей сектором инновационно-методического отдела публичной библиотеки Елене Коваленко, которая вдохновилась образом жирафа из стихотворения известного норильского поэта Эдуарда Нонина «По белому снегу…».На празднике в честь открытия «Полярныого жирафа» во дворе талнахской городской библиотеки побывали сотни гостей. Многие оставили свои предложения, какое же имя дать жирафу. Были десятки вариантов - от Рыжика и Августа до Жоры и Эдика.Сегодня библиотекари созвали совет и единодушно решили: Ноний! В честь автора многих детских книжек, папы стихотворного жирафа Эдуарда Нонина, которого уже четверть века нет с нами.Вскоре у арт-объекта появится табличка, похожая на клеточку из известной таблицы Менделеева, в которой будет размещена информация с именем и всеми необходимым данными о «Полярном жирафе».