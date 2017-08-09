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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
19:04 Полярному жирафу, который поселился в одном из районов Норильска, придумали имя.
18:58 Ушел из жизни заместитель министра по делам Северного Кавказа Андрей Резников.
18:52 Рассмотрели вопросы по здравоохранению, образованию и спорту. Сегодня в администрации города прошло заседание комиссии по социальной политике НГСД.
16:47 На кону миллион. С 10 августа в Норильске стартует городской конкурс социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций.
16:35 Не стало Георгия Николаевича Гордиенко - заслуженного металлурга, бывшего начальника ЦЭМ и ЦЭН, бывшего директора никелевого завода.
16:33 Ущерб от вандалов составил почти полмиллиона рублей. В Норильске новые детские площадки.
14:41 Жителя Талнаха будут судить за две кражи из раздевалки предприятия.
14:40 Сегодня ночью в Норильске задержали очередного пьяного водителя. Всего с начала года таких задержаний было уже 260.
14:31 В Норильске началась приемка школ к новому учебному году.
13:25 Самое холодное место в стране сегодня – север Таймыра. Штормовой ветер и грозы прогнозируют синоптики на этой неделе.
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