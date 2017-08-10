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10 августа 2017, 12:45



В целом отработали хорошо. В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги производственной деятельности за июль и определили планы на текущий месяц.

Переработав всю поставленную руду, перевыполнили свои показатели и обогатители почти по всем показателям. Отставание от плана допущено только на Норильской обогатительной фабрике по содержанию никеля в никелевом концентрате – сказался состав руды, подаваемой на переработку. По словам Владислава Стешенко, снижать нагрузки или останавливать печи полностью приходилось практически каждый день. НМЗ отработал в штатном режиме и выполнил все плановые показатели. А вот медный завод выполнил план только по металлам платиновой группы. На срыве планов по выпуску товарной продукции сказались вынужденные простои. Из-за неблагоприятных метеорологических условий (северо-восточный ветер сносил газ на город) простой плавильных агрегатов суммарно составил 130 часов. Плюс к этом 300 часов печи отработали в условиях сниженных нагрузок. В итоге на предприятии скопилось почти 60 тысяч тонн медного концентрата. Наверстать упущенное придется в текущем месяце. Стоит отметить, что в дни простоя на заводе успели провести ремонт анодной печи № 3 и ПВ-3. Из крупных ремонтов, проведенных в июле, Владислав Стешенко отметил завершение работ по подземному дробильному комплексу СС-1 «Север» на руднике «Октябрьский». Ремонт начали еще в феврале, сейчас комплекс уже работает в штатном режиме. На Норильской обогатительной фабрике на две смены останавливали оборудование «медистой цепочки», а на Талнахской фабрике отремонтировали шаровую мельницу № 1. На август большой ремонт запланирован на ТОФ. Там проведут перефутеровку МПСИ – это самая большая мельница. Пока будет стоять это оборудование, предприятие не сможет выдавать концентрат. Соответственно, его не получит «Надежда». Поэтому завод тоже будет стоять. На этот период запланированы: осмотр дымовой трубы, зачистка и замывка газоходов и профилактические работы по всем переделам предприятия. На все про все три-четыре дня. Также в августе планируется начать месячный ремонт клинкерной линии на цементном заводе. Что качаемо охраны труда и техники безопасности, то здесь отмечена положительная динамика. В июле в Заполярном филиале допущен только один легкий несчастный случай, тогда как годом ранее был зарегистрирован один тяжелый.

Просмотров:146 В целом работу подразделений Заполярного филиала начальник производственного управления Владислав Стешенко охарактеризовал как хорошую. С выполнением планов и по объемам добычи, и по содержанию металлов в руде отработали горняки. А рудники «Комсомольский», «Маяк» и «Таймырский» плановые показатели даже перевыполнили.Переработав всю поставленную руду, перевыполнили свои показатели и обогатители почти по всем показателям. Отставание от плана допущено только на Норильской обогатительной фабрике по содержанию никеля в никелевом концентрате – сказался состав руды, подаваемой на переработку.По словам Владислава Стешенко, снижать нагрузки или останавливать печи полностью приходилось практически каждый день.НМЗ отработал в штатном режиме и выполнил все плановые показатели. А вот медный завод выполнил план только по металлам платиновой группы. На срыве планов по выпуску товарной продукции сказались вынужденные простои. Из-за неблагоприятных метеорологических условий (северо-восточный ветер сносил газ на город) простой плавильных агрегатов суммарно составил 130 часов. Плюс к этом 300 часов печи отработали в условиях сниженных нагрузок. В итоге на предприятии скопилось почти 60 тысяч тонн медного концентрата. Наверстать упущенное придется в текущем месяце. Стоит отметить, что в дни простоя на заводе успели провести ремонт анодной печи № 3 и ПВ-3.Из крупных ремонтов, проведенных в июле, Владислав Стешенко отметил завершение работ по подземному дробильному комплексу СС-1 «Север» на руднике «Октябрьский». Ремонт начали еще в феврале, сейчас комплекс уже работает в штатном режиме.На Норильской обогатительной фабрике на две смены останавливали оборудование «медистой цепочки», а на Талнахской фабрике отремонтировали шаровую мельницу № 1.На август большой ремонт запланирован на ТОФ. Там проведут перефутеровку МПСИ – это самая большая мельница. Пока будет стоять это оборудование, предприятие не сможет выдавать концентрат. Соответственно, его не получит «Надежда». Поэтому завод тоже будет стоять. На этот период запланированы: осмотр дымовой трубы, зачистка и замывка газоходов и профилактические работы по всем переделам предприятия. На все про все три-четыре дня.Также в августе планируется начать месячный ремонт клинкерной линии на цементном заводе.Что качаемо охраны труда и техники безопасности, то здесь отмечена положительная динамика. В июле в Заполярном филиале допущен только один легкий несчастный случай, тогда как годом ранее был зарегистрирован один тяжелый.