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10 августа 2017, 13:25



Утверждены сроки промывки теплосетей. Администрация Норильска опубликовала график временного отключения горячего водоснабжения.

- в районе Кайеркан - с 21.08.2017; - в районе Центральный (вместе с ж/о Оганер) - с 25.08.2017; - в районе Талнах - с 25.08.2017. Горячее водоснабжение возобновится 30.08.2017.

Просмотров:168 В связи с проведением промывки и гидравлических испытаний магистральных и внутриквартальных тепловых сетей будет прекращено горячее водоснабжение:- в районе Кайеркан - с 21.08.2017;- в районе Центральный (вместе с ж/о Оганер) - с 25.08.2017;- в районе Талнах - с 25.08.2017.Горячее водоснабжение возобновится 30.08.2017.