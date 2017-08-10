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10 августа 2017, 13:31



Норильск присоединяется к общекраевой акции «Пора в школу».

В рамках акции волонтерами Молодежного центра организованы во всех филиалах учреждения пункты сбора канцелярских принадлежностей, одежды и обуви: - ул. Советская, 9, четвертый этаж (Центральный р-н); - ул. Кравца, 22, второй подъезд, первый этаж (р-н Талнах); - ул. Школьная, 10 (р-н Кайеркан). Время работы пунктов: с 10.00 до 21.00 ежедневно. Акция «Пора в школу» продлится в Норильске до 15 сентября, после чего волонтеры рассортируют и передадут собранные вещи организациям, занимающимся социальной поддержкой населения, для оказания адресной помощи семьям. Дополнительную информацию можно получить по телефону 39-14-88 (координатор акции Екатерина Перхутко).

Просмотров:145 Молодежный центр приглашает норильчан принять участие в традиционной общекраевой добровольческой акции "Пора в школу", цель которой - оказание помощи детям из малообеспеченных семей в подготовке к новому учебному году.В рамках акции волонтерами Молодежного центра организованы во всех филиалах учреждения пункты сбора канцелярских принадлежностей, одежды и обуви:- ул. Советская, 9, четвертый этаж (Центральный р-н);- ул. Кравца, 22, второй подъезд, первый этаж (р-н Талнах);- ул. Школьная, 10 (р-н Кайеркан).Время работы пунктов: с 10.00 до 21.00 ежедневно.Акция «Пора в школу» продлится в Норильске до 15 сентября, после чего волонтеры рассортируют и передадут собранные вещи организациям, занимающимся социальной поддержкой населения, для оказания адресной помощи семьям.Дополнительную информацию можно получить по телефону 39-14-88 (координатор акции Екатерина Перхутко).