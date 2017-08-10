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10 августа 2017, 13:41



Встреча с давним знакомым. Сегодня «Норникель» сыграет с «Политехом».

Напомним, подопечные Александра Соколова уже провели первый товарищеский матч. 8 августа «Норникель» сыграл с чемпионом Армении - ереванским «Лео». Встреча завершилась ничьей 4:4.

Просмотров:131 Мини-футбольный клуб «Норильский никель» сыграет два контрольных матча с санкт-петербургским «Политехом». Команда Валерия Чугайнова завершила первый этап предсезонного сбора в Санкт-Петербурге и сейчас приступает ко второму этапу подготовки. «Норильский никель» станет для «Политеха» первым соперником в контрольных матчах «предсезонки». Первый матч состоится сегодня в УСА «Аквариум» в 13 часов по московскому времени, сообщил пресс-атташе МФК «Норильский никель» Андрей Деганов.Напомним, подопечные Александра Соколова уже провели первый товарищеский матч. 8 августа «Норникель» сыграл с чемпионом Армении - ереванским «Лео». Встреча завершилась ничьей 4:4.