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10 августа 2017, 13:53



Около 800 тысяч мальков хариуса, выращенных на рыбоводно-инкубационном заводе в Норильске, выпустили в Енисей.

Мальков сига вырастили на рыбоводческом комплексе в поселке Приморск, расположенном на берегу Красноярского водохранилища, а выпустили вблизи города Енисейск в районе Прутовского мелководья. Молодь хариуса выращена рыбоводно-инкубационным заводом, расположенным в Норильске, выпуск произведен в районе города Дудинка. По мнению красноярских ученых из Научно-исследовательского института экологии рыбохозяйственных водоемов (НИИЭРВ), именно в этих местах природой предопределены оптимальные условия для выживаемости мальков: температура воды, ее химический состав, наличие кормовой базы и количество видов хищных рыб. Всего за период реализации Ванкорского проекта в рамках экологической программы по восполнению биоресурсов в связи с промышленно-хозяйственной деятельностью предприятия в Енисей было выпущено порядка 5 миллионов штук молоди сиговых видов рыб и хариуса.

Просмотров:158 Около 600 тысяч мальков сига и около 800 тысяч мальков хариуса выпустило в реку Енисей ООО «РН-Ванкор», дочернее общество ПАО «НК «Роснефть», в рамках экологической программы по восполнению природных биоресурсов, сообщает НИА-Красноярск.Мальков сига вырастили на рыбоводческом комплексе в поселке Приморск, расположенном на берегу Красноярского водохранилища, а выпустили вблизи города Енисейск в районе Прутовского мелководья.Молодь хариуса выращена рыбоводно-инкубационным заводом, расположенным в Норильске, выпуск произведен в районе города Дудинка.По мнению красноярских ученых из Научно-исследовательского института экологии рыбохозяйственных водоемов (НИИЭРВ), именно в этих местах природой предопределены оптимальные условия для выживаемости мальков: температура воды, ее химический состав, наличие кормовой базы и количество видов хищных рыб.Всего за период реализации Ванкорского проекта в рамках экологической программы по восполнению биоресурсов в связи с промышленно-хозяйственной деятельностью предприятия в Енисей было выпущено порядка 5 миллионов штук молоди сиговых видов рыб и хариуса.