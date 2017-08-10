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10 августа 2017, 14:06



Выставку нганасанской одежды, украшений и утвари из Норильска повезли в Красноярск. Смотр этнокультурных центров начинает свою работу.

Среди участников будет и семейно-родовая община «Ня Танса» (нганасанская семья). Ее центр народных промыслов находится в Норильске на Талнахской, 10. Община, которая в прошлом году была удостоена Гран-при на приз главы города Дудинка «Строганина Таймыра», отличилась и в предварительном конкурсе краевого смотра, отправив информационный отчет с видеоматериалами о своей деятельности. В Красноярске пять членов общины, возраст которых от 7 до 70 лет, во главе с Валерией Болговой планируют показать сценки из нганасанских сказок, представят старинную и современную одежду, украшения и утварь, проведут мастер-классы. Помог коренным с поездкой благотворительный фонд «Территория добра». На смотр деятельности этноцентров в Красноярск отправились и представители Таймырского дома народного творчества во главе с его директором Любовью Поповой. Посланцы Дудинки объединят свои творческие выступления с нганасанской общиной «Ня Танса», чтобы как можно ярче представить самобытное искусство и быт коренных народов Таймыра.

Просмотров:142 VIII Межрегиональный смотр деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока откывается 11 августа в Красноярске.Среди участников будет и семейно-родовая община «Ня Танса» (нганасанская семья). Ее центр народных промыслов находится в Норильске на Талнахской, 10. Община, которая в прошлом году была удостоена Гран-при на приз главы города Дудинка «Строганина Таймыра», отличилась и в предварительном конкурсе краевого смотра, отправив информационный отчет с видеоматериалами о своей деятельности. В Красноярске пять членов общины, возраст которых от 7 до 70 лет, во главе с Валерией Болговой планируют показать сценки из нганасанских сказок, представят старинную и современную одежду, украшения и утварь, проведут мастер-классы. Помог коренным с поездкой благотворительный фонд «Территория добра».На смотр деятельности этноцентров в Красноярск отправились и представители Таймырского дома народного творчества во главе с его директором Любовью Поповой. Посланцы Дудинки объединят свои творческие выступления с нганасанской общиной «Ня Танса», чтобы как можно ярче представить самобытное искусство и быт коренных народов Таймыра.