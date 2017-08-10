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10 августа 2017, 14:17



Больших и маленьких дудинцев ждет встреча с театральным искусством. Заполярный драматический отправляется на неделю в столицу Таймыра.

Для детей 13 августа в 12.00 будет показана сказка «Иван-царевич и Серый Волк». 19 августа в это же время ребята увидят спектакль «Крадотелетарадыр», а в 17.00 — мюзикл «Бременские музыканты». Завершит череду детских спектаклей «Сказка про дождик», которая запланирована на 20 августа в 12.00.

Просмотров:140 С 12 по 20 августа в городском Доме культуры пройдут гастроли норильского Заполярного театра драмы имени Вл. Маяковского. В первый день, 12 августа, зрители увидят водевиль «Ханума», 13 августа — лирическую зарисовку «Довлатов&Аксенов», а 20 августа состоится комедия «Ох, уж эта Анна!». Спектакли рассчитаны на горожан старше 18 лет. Начало каждого из представлений в 18.00.Для детей 13 августа в 12.00 будет показана сказка «Иван-царевич и Серый Волк». 19 августа в это же время ребята увидят спектакль «Крадотелетарадыр», а в 17.00 — мюзикл «Бременские музыканты». Завершит череду детских спектаклей «Сказка про дождик», которая запланирована на 20 августа в 12.00.