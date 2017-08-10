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10 августа 2017, 14:31



В Норильске будут судить женщину за серию краж из парфюмерного магазина.

В результате комплекса мероприятий оперативники установили причастность к кражам 53-летней жительницы Норильска. На женщину была составлена ориентировка, которую распространили не только среди полицейских нарядов, но и среди сотрудников торговых точек. Через несколько дней после второго хищения подозреваемая вновь пришла в приглянувшийся ей магазин, где попыталась похитить туалетную воду уже в третий раз, однако была замечена сотрудниками торговой точки, которые вызвали полицию. Стражи порядка задержали любительницу не платить за товар и доставили ее в отдел полиции, где женщина созналась в совершении краж. Возбуждено уголовное дело по двум эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», а также по ст. 30 ч. 1 ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу». Максимальная санкция данных статей предусматривает до 2 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. Расследование завершено. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде и в ближайшее время предстанет перед судом. Ущерб, причиненный торговой точке, женщина полностью возместила.

Просмотров:158 В мае текущего года в полицию представители сетевого магазина парфюмерии дважды обращались с сообщениями о кражах продукции. Ущерб от хищений составил около 13 тысяч рублей.В результате комплекса мероприятий оперативники установили причастность к кражам 53-летней жительницы Норильска. На женщину была составлена ориентировка, которую распространили не только среди полицейских нарядов, но и среди сотрудников торговых точек.Через несколько дней после второго хищения подозреваемая вновь пришла в приглянувшийся ей магазин, где попыталась похитить туалетную воду уже в третий раз, однако была замечена сотрудниками торговой точки, которые вызвали полицию. Стражи порядка задержали любительницу не платить за товар и доставили ее в отдел полиции, где женщина созналась в совершении краж.Возбуждено уголовное дело по двум эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», а также по ст. 30 ч. 1 ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу». Максимальная санкция данных статей предусматривает до 2 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Расследование завершено. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде и в ближайшее время предстанет перед судом. Ущерб, причиненный торговой точке, женщина полностью возместила.