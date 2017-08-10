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10 августа 2017, 14:39



Яркость и четкость 3D-изображения увеличена в три раза! В Норильске в кинотеатре «Родина» установили новую 3D-систему.

Кроме того, в зале установлено новое экранное полотно и парящая изогнутая рама под него. Экранное полотно от компании Harkness - совершенно новая технология экранов - экранов четвертого поколения. Они обеспечивают улучшенный широкий угол обзора, большую равномерность, глубокий цвет и контрастность, как в варианте 2D-кинопоказа, так и поляризованного 3D, а также глубокую 3D-перспективу при просмотре фильма.

Просмотров:156 Кинотеатр «Родина» продолжает совершенствовать систему показа кинофильмов. В Весеннем зале кинотеатра установлена инновационная трехлучевая поляризационная система показа 3D. Новое оборудование поднимает на новый уровень яркость и качество изображения - большая световая эффективность, более яркие цвета и более четкая картинка. Яркость и четкость 3D-изображения увеличена в три раза.Кроме того, в зале установлено новое экранное полотно и парящая изогнутая рама под него. Экранное полотно от компании Harkness - совершенно новая технология экранов - экранов четвертого поколения. Они обеспечивают улучшенный широкий угол обзора, большую равномерность, глубокий цвет и контрастность, как в варианте 2D-кинопоказа, так и поляризованного 3D, а также глубокую 3D-перспективу при просмотре фильма.