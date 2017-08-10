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10 августа 2017, 15:46



Норильский Дворец творчества детей и молодежи объявляет о начале нового творческого сезона.

Малышей от 5 до 7 лет ждут педагоги школы раннего эстетического развития «Кроха», занятия этого клуба проходят в трех детско-юношеских центрах: «Горка» на Н. Урванцева, 49, «Алькор» на Московской, 29а, и «Фортуна» на Хантайской, 27. В программе ритмика, лепка, развитие речи, лего-конструирование, рисование, английский язык. По многолетней традиции новых воспитанников школы ждет торжественное «Посвящение в Крохотульки» на сцене ДТДМ. В первых числах октябре во дворце пройдет праздничное открытие новой творческой смены. «Насыщенное событиями «Летней академии творчества» и мероприятиями штаба городских оздоровительных лагерей лето не помешало дворцу подготовиться к новому творческому сезону. Год обещает быть насыщенным и интересным: впереди у ребят конкурсы, проекты, работа научного общества, региональный фестиваль детского творчества «Весенняя мозаика», музыкальные гостиные, спортивные праздники, интеллектуальные викторины и клубы по интересам», – рассказала "Норильским новостям" методист ДТДМ Ольга Редькина. Напомним, в ДТДМ обучаются более 2000 детей от 5 до 18 лет. Занятия в творческих объединениях начинаются 1 сентября. Запись детей осуществляется по телефонам: 46-34-25, 46-34-23.

Просмотров:158 Сегодня ДТДМ активно приглашает школьников, желающих с 1 сентября обучаться в творческих объединениях по направлениям: вокал, народная и современная хореография, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, конструирование и моделирование одежды, игра на музыкальных инструментах, фольклор, театральное искусство, сценическое движение, историческая реконструкция, английский язык, журналистика, компьютерная грамотность, вокально-инструментальный ансамбль, техническое моделирование, макияж и прически, музыкальное воспитание, греко-римская борьба.Малышей от 5 до 7 лет ждут педагоги школы раннего эстетического развития «Кроха», занятия этого клуба проходят в трех детско-юношеских центрах: «Горка» на Н. Урванцева, 49, «Алькор» на Московской, 29а, и «Фортуна» на Хантайской, 27. В программе ритмика, лепка, развитие речи, лего-конструирование, рисование, английский язык. По многолетней традиции новых воспитанников школы ждет торжественное «Посвящение в Крохотульки» на сцене ДТДМ.В первых числах октябре во дворце пройдет праздничное открытие новой творческой смены.«Насыщенное событиями «Летней академии творчества» и мероприятиями штаба городских оздоровительных лагерей лето не помешало дворцу подготовиться к новому творческому сезону. Год обещает быть насыщенным и интересным: впереди у ребят конкурсы, проекты, работа научного общества, региональный фестиваль детского творчества «Весенняя мозаика», музыкальные гостиные, спортивные праздники, интеллектуальные викторины и клубы по интересам», – рассказала "Норильским новостям" методист ДТДМ Ольга Редькина.Напомним, в ДТДМ обучаются более 2000 детей от 5 до 18 лет. Занятия в творческих объединениях начинаются 1 сентября. Запись детей осуществляется по телефонам: 46-34-25, 46-34-23.