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10 августа 2017, 16:09



При покупке жилья в новостройке ставки по ипотеке с учетом страхования жизни и подтверждения дохода составят 9,4 - 10,0%.

При покупке жилья в новостройке ставки с учетом страхования жизни и подтверждения дохода составят 9,4 - 10,0%. Продолжает действовать специальная программа с отдельными застройщиками, где ставка теперь составит 7,4 - 8,0% годовых. Процентные ставки на приобретение квартир на вторичном рынке - 8,9 - 10%. Кроме того, банк снизил размер первоначального взноса при оформлении ипотеки на готовое жилье. Теперь ставка составляет 15%. Ставки по ипотеке на вторичное жилье, а также по продуктам «Загородная недвижимость» и «Строительство жилого дома» – от 8,9 - 9,5% по акции для молодых семей и 9,4 - 10,0% для базовых продуктов.

Просмотров:151 Сбербанк принял решение снизить с 10 августа процентные ставки по ипотеке на 0,6 - 2 подпункта на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке, сообщила пресс-служба банка.При покупке жилья в новостройке ставки с учетом страхования жизни и подтверждения дохода составят 9,4 - 10,0%. Продолжает действовать специальная программа с отдельными застройщиками, где ставка теперь составит 7,4 - 8,0% годовых.Процентные ставки на приобретение квартир на вторичном рынке - 8,9 - 10%.Кроме того, банк снизил размер первоначального взноса при оформлении ипотеки на готовое жилье. Теперь ставка составляет 15%.Ставки по ипотеке на вторичное жилье, а также по продуктам «Загородная недвижимость» и «Строительство жилого дома» – от 8,9 - 9,5% по акции для молодых семей и 9,4 - 10,0% для базовых продуктов.