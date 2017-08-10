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10 августа 2017, 16:46



В программу капремонтов внесли корректировки. Сегодня в Норильске прошло заключительное заседание комиссии по городскому хозяйству депутатского корпуса нынешнего созыва.

Так, экономия в размере 46 миллионов рублей сложилась в результате проведенных торгов по определению подрядчиков, а также из-за отказа от розыгрыша аукциона 10 домов Кайеркана на установку теплообменников. Эти работы будут выполнены в будущем году. Напомним, теплообменник позволяет нагревать холодную питьевую воду и подавать ее на нужды горячего водоснабжения, что повышает качество воды, а также регулирует ее температуру. Установка теплообменников начата с Кайеркана, поскольку именно в этом районе эта проблема остро стоит уже несколько лет. Титульный список предлагается дополнить и другими изменениями. На ремонт кровли на Ленинском пр., 10, а также на ремонт системы ТВС на ул. Севастопольской, 2, требуется дополнительное финансирование порядка 1,9 миллиона рублей. В числе прочих изменений - необходимость в разработке проекта ремонта объектов нулевого цикла на ул. Бауманской, 26-28, поскольку они не являются типовыми. На это потребуется 2,6 миллиона рублей. Необходимо провести и изыскательские работы, охватывающие весь район. Важно понять причину подтопления окружающих домов, чтобы своевременно принять меры по их сохранению. На замену отопительных приборов в жилых домах № 1 и № 17 на пл. Металлургов потребуется 5,5 миллиона рублей. Уже много лет жильцы жалуются на низкую температуру в квартирах. Дополнительные средства необходимы и на оборудование температурными трубками, позволяющими мониторить состояние грунтов, домов по адресам: ул. Талнахская, 38, 49, и ул. Советская, 16 (общая сумма 1,9 миллиона рублей).

Просмотров:144 Одним из основных вопросов стало обсуждение корректировки сводного титульного списка на проведение капремонта многоквартирных домов.Так, экономия в размере 46 миллионов рублей сложилась в результате проведенных торгов по определению подрядчиков, а также из-за отказа от розыгрыша аукциона 10 домов Кайеркана на установку теплообменников. Эти работы будут выполнены в будущем году.Напомним, теплообменник позволяет нагревать холодную питьевую воду и подавать ее на нужды горячего водоснабжения, что повышает качество воды, а также регулирует ее температуру. Установка теплообменников начата с Кайеркана, поскольку именно в этом районе эта проблема остро стоит уже несколько лет.Титульный список предлагается дополнить и другими изменениями. На ремонт кровли на Ленинском пр., 10, а также на ремонт системы ТВС на ул. Севастопольской, 2, требуется дополнительное финансирование порядка 1,9 миллиона рублей.В числе прочих изменений - необходимость в разработке проекта ремонта объектов нулевого цикла на ул. Бауманской, 26-28, поскольку они не являются типовыми. На это потребуется 2,6 миллиона рублей. Необходимо провести и изыскательские работы, охватывающие весь район. Важно понять причину подтопления окружающих домов, чтобы своевременно принять меры по их сохранению.На замену отопительных приборов в жилых домах № 1 и № 17 на пл. Металлургов потребуется 5,5 миллиона рублей. Уже много лет жильцы жалуются на низкую температуру в квартирах.Дополнительные средства необходимы и на оборудование температурными трубками, позволяющими мониторить состояние грунтов, домов по адресам: ул. Талнахская, 38, 49, и ул. Советская, 16 (общая сумма 1,9 миллиона рублей).