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10 августа 2017, 16:50



На реализацию подпрограммы «Дорожное хозяйство» в этом году в Норильске предусмотрено 99 миллионов рублей.

Депутаты также обратили внимание управления ЖКХ и еще на ряд адресов, в том числе ул. Нансена, 8, и ул. Маслова, 3, требующие профильных работ. И. о. начальника управления ЖКХ Татьяна Шульгина пояснила, что сейчас идет инвентаризация территории для формирования долгосрочной муниципальной программы по благоустройству, куда эти адреса могут быть включены. Депутаты одобрили предлагаемые изменения, окончательное решение будет принято на сессии горсовета.

Просмотров:137 В ходе заседания депутатской комиссии по горхозу обсудили вопрос корректировки подпрограммы «Дорожное хозяйство» на текущий год. Так, после проведения торгов и уточнения схем асфальтировки были заключены договоры на 96 миллионов, притом что выделено было изначально 99 миллионов. Высвободившиеся 3,1 миллиона рублей предложено направить на ремонт территории на ул. Бауманской, 30-32, где год назад была отремонтирована канализация, а теперь требуется засыпать провал и восстановить асфальтовое покрытие.Депутаты также обратили внимание управления ЖКХ и еще на ряд адресов, в том числе ул. Нансена, 8, и ул. Маслова, 3, требующие профильных работ. И. о. начальника управления ЖКХ Татьяна Шульгина пояснила, что сейчас идет инвентаризация территории для формирования долгосрочной муниципальной программы по благоустройству, куда эти адреса могут быть включены. Депутаты одобрили предлагаемые изменения, окончательное решение будет принято на сессии горсовета.