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10 августа 2017, 16:51



В бюджет Норильска на текущий год и плановый период 2018-2019 годов внесены изменения.

В результате доходная часть возрастет на 54,3 миллиона рублей (за счет доходов от продажи материальных и нематериальных активов), расходная часть возрастет на эту же сумму только за счет средств местного бюджета. Общий объем средств по муниципальным программам увеличен на 16 075,3 тыс. руб. Расходы непрограммных мероприятий увеличены на 38 322,4 тыс. руб. Теперь этот вопрос будет вынесен на очередную сессию Норильского городского Совета депутатов для утверждения. В заключение председатель комиссии Александр Пестряков поблагодарил коллег за эффективную работу за прошедшие годы и пожелал новому депутатскому созыву удачи в решении городских проблем.

Просмотров:145 Заключительным вопросом на сегодняшнем заседании депутатской комиссии по горхозу стала корректировка бюджета города. Необходимость внесения уточненипй вызвана изменением доходов и расходов бюджета в связи с уточнением налоговых и неналоговых поступлений, а также перераспределением бюджетных ассигнований между подпрограммами муниципальных программ.В результате доходная часть возрастет на 54,3 миллиона рублей (за счет доходов от продажи материальных и нематериальных активов), расходная часть возрастет на эту же сумму только за счет средств местного бюджета. Общий объем средств по муниципальным программам увеличен на 16 075,3 тыс. руб. Расходы непрограммных мероприятий увеличены на 38 322,4 тыс. руб. Теперь этот вопрос будет вынесен на очередную сессию Норильского городского Совета депутатов для утверждения.В заключение председатель комиссии Александр Пестряков поблагодарил коллег за эффективную работу за прошедшие годы и пожелал новому депутатскому созыву удачи в решении городских проблем.