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10 августа 2017, 17:06



В таймырском поселке Левинские Пески решился вопрос переселения жителей аварийного дома 1979 года постройки.

28 июля межведомственная комиссия по признанию помещений жилыми или нежилыми выехала в Левинские Пески. В ходе обследования была выявлена опасность обрушения инспектируемого дома. Комиссией было установлено, что свайное основание выполнено из бревен, запаренных в грунт. Внутри жилых помещений — крен оснований конструкций пола, местами провалы напольного покрытия. Потолочное перекрытие провисло, стены и дверные проёмы деформированы, выявлено повреждение электропроводки, что влечёт за собой опасность короткого замыкания. По итогам обследования составлен акт о наличии угрозы жизни и здоровью граждан, проживающих в доме. 2 августа на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о расселении аварийного дома. В настоящее время всем четырем семьям предоставили временные жилые помещения из маневренного фонда Дудинки. Всего в город переселят 10 человек.

Просмотров:131 Руководитель территориального отдела администрации города Дудинки в поселке Левинские Пески Игорь Берлизов обратился в городской комитет ЖКХ с просьбой провести инспекцию деревянного одноэтажного 4-квартирного жилого дома № 17 на улице Тундровая, построенного в 1979 году, сообщается на официальном сайте Дудинки.28 июля межведомственная комиссия по признанию помещений жилыми или нежилыми выехала в Левинские Пески. В ходе обследования была выявлена опасность обрушения инспектируемого дома. Комиссией было установлено, что свайное основание выполнено из бревен, запаренных в грунт.Внутри жилых помещений — крен оснований конструкций пола, местами провалы напольного покрытия. Потолочное перекрытие провисло, стены и дверные проёмы деформированы, выявлено повреждение электропроводки, что влечёт за собой опасность короткого замыкания. По итогам обследования составлен акт о наличии угрозы жизни и здоровью граждан, проживающих в доме.2 августа на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о расселении аварийного дома.В настоящее время всем четырем семьям предоставили временные жилые помещения из маневренного фонда Дудинки. Всего в город переселят 10 человек.