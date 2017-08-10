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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:08 Сегодня в Норильске прошла жеребьевка по распределению печатной площади для агитации.
17:49 ДТП в промзоне Норильска. В районе хвостохранилища «Лебяжье» столкнулись КамАЗ и «Мерседес».
17:45 В Дудинке начали ремонт старейшего спортивного сооружения.
17:21 Служба МЧС предупреждает об опасности - в окрестностях Дудинки замечен медведь.
17:10 Молодая норильчанка предстанет перед судом за кражу у мужчины, с которым познакомилась в сети Интернет.
17:06 В таймырском поселке Левинские Пески решился вопрос переселения жителей аварийного дома 1979 года постройки.
16:51 В бюджет Норильска на текущий год и плановый период 2018-2019 годов внесены изменения.
16:50 На реализацию подпрограммы «Дорожное хозяйство» в этом году в Норильске предусмотрено 99 миллионов рублей.
16:46 В программу капремонтов внесли корректировки. Сегодня в Норильске прошло заключительное заседание комиссии по городскому хозяйству депутатского корпуса нынешнего созыва.
16:09 При покупке жилья в новостройке ставки по ипотеке с учетом страхования жизни и подтверждения дохода составят 9,4 - 10,0%.
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