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10 августа 2017, 17:10



Молодая норильчанка предстанет перед судом за кражу у мужчины, с которым познакомилась в сети Интернет.

Под подозрение в совершении кражи попала 23-летняя девушка, с которой потерпевший познакомился на сайте знакомств. Стражи порядка установили, что, вступив в переписку с потерпевшим, девушка представилась не своим именем и с готовностью ответила согласием на приглашение зайти в гости. Некоторое время спустя гостья сказала новому приятелю, что ей срочно нужно отлучиться, после чего норильчанин и обнаружил хищение денежной суммы из портмоне. Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемую. В ходе расследования также выяснилось, что на совершение преступления дама шла осознанно и, находясь в гостях, писала подруге, что попробует украсть денег у нового знакомого. После совета приятельницы не делать этого злоумышленница перестала отвечать на звонки и сообщения. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование дела завершено, оно направлено в суд. Полицейские вернули потерпевшему четверть похищенной суммы, которую обвиняемая не успела потратить к моменту задержания, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:138 В дежурную часть полиции обратился 41-летний житель Центрального района Норильска с сообщением о том, что из его портмоне пропали деньги на сумму чуть больше 5 тысяч рублей.Под подозрение в совершении кражи попала 23-летняя девушка, с которой потерпевший познакомился на сайте знакомств. Стражи порядка установили, что, вступив в переписку с потерпевшим, девушка представилась не своим именем и с готовностью ответила согласием на приглашение зайти в гости. Некоторое время спустя гостья сказала новому приятелю, что ей срочно нужно отлучиться, после чего норильчанин и обнаружил хищение денежной суммы из портмоне. Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемую.В ходе расследования также выяснилось, что на совершение преступления дама шла осознанно и, находясь в гостях, писала подруге, что попробует украсть денег у нового знакомого. После совета приятельницы не делать этого злоумышленница перестала отвечать на звонки и сообщения.Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование дела завершено, оно направлено в суд. Полицейские вернули потерпевшему четверть похищенной суммы, которую обвиняемая не успела потратить к моменту задержания, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.