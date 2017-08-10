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10 августа 2017, 17:21



Служба МЧС предупреждает об опасности - в окрестностях Дудинки замечен медведь.

В этот раз появление дикого животного наблюдалось севернее Дудинки по течению реки Енисей. Управление по делам ГО и ЧС администрации Норильска предупреждает жителей региона об опасности, и не рекомендуется отправляться на рыбалку, охоту, или по грибы-ягоды в одиночку.

Просмотров:149 Медведей либо следы их пребывания тундровики встречают на Таймыре регулярно.В этот раз появление дикого животного наблюдалось севернее Дудинки по течению реки Енисей. Управление по делам ГО и ЧС администрации Норильска предупреждает жителей региона об опасности, и не рекомендуется отправляться на рыбалку, охоту, или по грибы-ягоды в одиночку.