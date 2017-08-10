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10 августа 2017, 17:45



В Дудинке начали ремонт старейшего спортивного сооружения.

Параллельно подрядчик демонтирует изношенное кровельное покрытие, заменяя его современным, более долговечным самоклеящимся материалом — ризолином. Он изготовлен на основе стеклоткани и уникального битумно-полимерного состава, что гарантирует надёжность, прочность и долговечность эксплуатации. На восстановительные работы из городского бюджета выделено 5,8 млн рублей. Ремонт Дома физкультуры планируется завершить к концу сентября текущего года.

Просмотров:127 Старейшее спортивное сооружение Дудинки преобразится. В городе приступили к ремонту фасада и кровли здания Дома физкультуры муниципального автономного учреждения «Дудинский спортивный комплекс». Спортсооружение было введено в эксплуатацию в 1964 году. В соответствии с планом ремонтных работ подрядчику предстоит нанести и восстановить штукатурный слой, загрунтовать и окрасить здание спортивного учреждения. Помимо этого демонтировано действующее крыльцо и планируется возведение нового на свайном фундаменте, которое будет оборудовано пандусом для обеспечения доступа людям с ограниченными физическими возможностями здоровья, сообщается на официальном сайте Дудинки.Параллельно подрядчик демонтирует изношенное кровельное покрытие, заменяя его современным, более долговечным самоклеящимся материалом — ризолином. Он изготовлен на основе стеклоткани и уникального битумно-полимерного состава, что гарантирует надёжность, прочность и долговечность эксплуатации. На восстановительные работы из городского бюджета выделено 5,8 млн рублей. Ремонт Дома физкультуры планируется завершить к концу сентября текущего года.