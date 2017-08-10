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10 августа 2017, 17:49



ДТП в промзоне Норильска. В районе хвостохранилища «Лебяжье» столкнулись КамАЗ и «Мерседес».



Просмотров:149 Со слов очевидцев, авария произошла сегодня около четырех часов дня между хвостохранилищем «Лебяжье» и поворотом на ЗЖБИ. На этом участке дороги столкнулись грузовик КамАЗ и легковой автомобиль «Мерседес». Кроме водителя в легковом автомобиле находились еще два пассажира. Прибывшие на место ДТП медики установили, что при столкновении автомобилей пострадали водитель легковушки и один из двух пассажиров.