Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

10 августа 2017, 18:08



Сегодня в Норильске прошла жеребьевка по распределению печатной площади для агитации.

Публиковать материалы партии и кандидаты начнут уже с 15 августа. Агитационный период продлится до 8 сентября. За сутки до выборов, которые пройдут 10 сентября, наступает «день тишины», когда агитация запрещена. Из 66 кандидатов 43 прошли муниципальный фильтр и оказались зарегистрированными, а значит, допущенными к агитации. Пять партий, 43 кандидата получили равные условия для выпуска своих материалов. За бортом избирательного процесса остались 14 кандидатов и одна партия. Ее сняли с регистрации в связи с допущенными многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Пять человек отказались от дальнейшего участия в избирательной кампании и сняли свои кандидатуры. Говорить, что им отказано в регистрации, не совсем корректно, поскольку они сами в силу объективных или субъективных причин отказались от участия в выборах. Контролировать предвыборные лозунги партий и не допустить на выборах распространения националистических настроений – задача территориальной избирательной комиссии. Почти месяц есть у каждой партии и кандидатов для публикации своей предвыборной программы. Как раз в муниципальном печатном СМИ — это самая удобная возможность донести свою программу до избирателей. И надо отметить, что избиратели уже интересуются, они хотят видеть эти программы. Партии имеют право публиковать интервью с лидерами или кандидатами, предвыборную программу или обстоятельное изложение ее отдельных блоков. Информировать читателя партии и кандидаты смогут не только на бесплатной, но и на платной основе. Жеребьевка включала в себя распределение и платных площадей. Сделать это можно не только на страницах газеты «Заполярная правда», но и в рекламно-информационной газете «зпПЛЮС». Что касается телевизионных агитационных роликов, то они тоже будут, но только на платной основе. А вот дебатов не будет. Платная агитация оплачивается из средств избирательных фондов партий и кандидатов. Продолжительность роликов по закону должна быть не менее пяти секунд. «Битва за электорат» обещает быть насыщенной, поскольку партиям и кандидатам за короткое время предстоит донести до избирателя весь свой багаж планов. А первые публикации позволят сделать обзор целей и программ, участвующих в голосовании. Напомню, что единый день голосования состоится 10 сентября 2017 года.

Просмотров:148 Бесплатную печатную площадь на предстоящих выборах в городской Совет предоставляет только муниципальная газета «Заполярная правда». Под предвыборную агитацию муниципальное издание должно предоставить партиям и кандидатам, которые участвуют в выборах в городской Совет Норильска, не менее 15% печатных площадей.Публиковать материалы партии и кандидаты начнут уже с 15 августа. Агитационный период продлится до 8 сентября. За сутки до выборов, которые пройдут 10 сентября, наступает «день тишины», когда агитация запрещена.Из 66 кандидатов 43 прошли муниципальный фильтр и оказались зарегистрированными, а значит, допущенными к агитации. Пять партий, 43 кандидата получили равные условия для выпуска своих материалов. За бортом избирательного процесса остались 14 кандидатов и одна партия. Ее сняли с регистрации в связи с допущенными многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Пять человек отказались от дальнейшего участия в избирательной кампании и сняли свои кандидатуры. Говорить, что им отказано в регистрации, не совсем корректно, поскольку они сами в силу объективных или субъективных причин отказались от участия в выборах.Контролировать предвыборные лозунги партий и не допустить на выборах распространения националистических настроений – задача территориальной избирательной комиссии.Почти месяц есть у каждой партии и кандидатов для публикации своей предвыборной программы.Как раз в муниципальном печатном СМИ — это самая удобная возможность донести свою программу до избирателей. И надо отметить, что избиратели уже интересуются, они хотят видеть эти программы. Партии имеют право публиковать интервью с лидерами или кандидатами, предвыборную программу или обстоятельное изложение ее отдельных блоков.Информировать читателя партии и кандидаты смогут не только на бесплатной, но и на платной основе. Жеребьевка включала в себя распределение и платных площадей. Сделать это можно не только на страницах газеты «Заполярная правда», но и в рекламно-информационной газете «зпПЛЮС».Что касается телевизионных агитационных роликов, то они тоже будут, но только на платной основе. А вот дебатов не будет. Платная агитация оплачивается из средств избирательных фондов партий и кандидатов. Продолжительность роликов по закону должна быть не менее пяти секунд.«Битва за электорат» обещает быть насыщенной, поскольку партиям и кандидатам за короткое время предстоит донести до избирателя весь свой багаж планов. А первые публикации позволят сделать обзор целей и программ, участвующих в голосовании. Напомню, что единый день голосования состоится 10 сентября 2017 года.