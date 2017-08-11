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11 августа 2017, 10:38



Интерактивная инсталляция на основе образцов горной породы, полученных при геологоразведке компанией «Норникель», станет одной из площадок поэтического фестиваля России в Мурманской области.

Каждый гость праздника сможет с помощью «Генератора сказок» создать свою озвученную историю и увидеть мультфильм по ее мотивам. Технология такова: читатель задает ситуацию и героев, в специальной программе выбирает их и артефакты, а машина пишет историю. Получается озвученная сказка или мультфильм. По словам организаторов, исследование лаборатории робототехники основано на трудах советского литературоведа Владимира Проппа. Художники из Москвы Елена Демидова и Макс Калмыков создадут интерактивную инсталляцию на основе кернов - образцов горной породы, полученных при геологоразведке компанией «Норникель». Авторы дадут кернам голоса и предложат свой вариант перевода книги Земли на поэтический язык. Международный поэтический фестиваль «Табуретка» пройдет у памятника «Поэтической табуретке», который был установлен в Мончегорске в ноябре 2015 года. Это двухметровая скульптура предмета мебели, одна ножка которой стилизована под античную колонну, символизирующая вход в мир поэзии, который для многих начинается в детстве с чтения стихов на табуретке. Такой необычный арт-объект был придуман и предложен на конкурс «Литературный след» жительницей Мончегорска Оксаной Китаевой. Через год рядом с поэтической табуреткой прошел первый международный фестиваль.

Просмотров:98 Более 100 участников приедут 26 августа в Мончегорск на II Международный поэтический фестиваль «Табуретка». На фестивале выступят поэты из разных стран и городов. Среди них, например, Вилле Хютенен - поэт, издатель из Финляндии, который представит программу, посвященную этнофутуризму и финско-карельской истории.Каждый гость праздника сможет с помощью «Генератора сказок» создать свою озвученную историю и увидеть мультфильм по ее мотивам. Технология такова: читатель задает ситуацию и героев, в специальной программе выбирает их и артефакты, а машина пишет историю. Получается озвученная сказка или мультфильм. По словам организаторов, исследование лаборатории робототехники основано на трудах советского литературоведа Владимира Проппа.Художники из Москвы Елена Демидова и Макс Калмыков создадут интерактивную инсталляцию на основе кернов - образцов горной породы, полученных при геологоразведке компанией «Норникель». Авторы дадут кернам голоса и предложат свой вариант перевода книги Земли на поэтический язык.Международный поэтический фестиваль «Табуретка» пройдет у памятника «Поэтической табуретке», который был установлен в Мончегорске в ноябре 2015 года. Это двухметровая скульптура предмета мебели, одна ножка которой стилизована под античную колонну, символизирующая вход в мир поэзии, который для многих начинается в детстве с чтения стихов на табуретке.Такой необычный арт-объект был придуман и предложен на конкурс «Литературный след» жительницей Мончегорска Оксаной Китаевой. Через год рядом с поэтической табуреткой прошел первый международный фестиваль.