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11 августа 2017, 10:38



Контрольный матч с петербургским «Политехом» закончился для МФК «Норильский никель» поражением.

После игры главный тренер норильчан Александр Соколов, комментируя поражение «Норильского никеля», отметил, что игра на площадке была равная. Моменты регулярно появлялись как у одних, так и у других ворот. Тренер также отметил вратарскую линию, благодаря которой игра обрела особенную зрелищность. «Соперник выбрал тактику игры от обороны, это принесло нам определенные трудности. Впрочем, каждая контрольная игра дает пищу для размышления. После каждого матча делаем выводы и работаем над ошибками. Было бы странно подойти к контрольным играм на пике формы. Наша задача – подойти во всеоружии к старту чемпионата России», - резюмировал Александр Соколов. Совсем недавно команда приступила ко второму этапу подготовки к новому сезону. От тренировок на свежем воздухе перешли к занятиям в игровом зале. С этой недели приступили к работе с мячом. На фоне тяжелых физических нагрузок команда проводит ряд контрольных матчей. Состав команды обновился, и в ходе контрольных матчей применяются тактические решения. «На данный момент в нашей команде 16 полевых игроков, пятеро из них находятся на просмотре. Поэтому мы продолжим проводить эксперименты в составе и пробовать ребят в различных четверках. Для того и нужны контрольные матчи, чтобы просматривать и проверять людей», - пояснил тренер «Норильского никеля».

Просмотров:108 Первая из двух товарищеских игр с подопечными Валерия Чугайнова завершилась со счетом 1:3. Голом в составе нашей команды отметился новичок «Норникеля» - Никита Кузнецов, сообщил пресс-атташе МФК «Норильский никель» Андрей Деганов.После игры главный тренер норильчан Александр Соколов, комментируя поражение «Норильского никеля», отметил, что игра на площадке была равная. Моменты регулярно появлялись как у одних, так и у других ворот. Тренер также отметил вратарскую линию, благодаря которой игра обрела особенную зрелищность.«Соперник выбрал тактику игры от обороны, это принесло нам определенные трудности. Впрочем, каждая контрольная игра дает пищу для размышления. После каждого матча делаем выводы и работаем над ошибками. Было бы странно подойти к контрольным играм на пике формы. Наша задача – подойти во всеоружии к старту чемпионата России», - резюмировал Александр Соколов.Совсем недавно команда приступила ко второму этапу подготовки к новому сезону. От тренировок на свежем воздухе перешли к занятиям в игровом зале. С этой недели приступили к работе с мячом. На фоне тяжелых физических нагрузок команда проводит ряд контрольных матчей.Состав команды обновился, и в ходе контрольных матчей применяются тактические решения.«На данный момент в нашей команде 16 полевых игроков, пятеро из них находятся на просмотре. Поэтому мы продолжим проводить эксперименты в составе и пробовать ребят в различных четверках. Для того и нужны контрольные матчи, чтобы просматривать и проверять людей», - пояснил тренер «Норильского никеля».