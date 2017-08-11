|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
13:08 Минэкономразвития предлагает снимать процесс техосмотра на видео.
12:42 Норильчане продолжают болеть за участников красноярской арктической экспедиции экологической организации «Природа Сибири». Двое смельчаков не могут вырваться из плена речки Проклятая в акватории Карского моря.
12:28 Холдинг «Вертолеты России» поставил первые три специальных вертолета Ми-8АМТ для санитарной авиации Сибири и Дальнего Востока.
10:38 Контрольный матч с петербургским «Политехом» закончился для МФК «Норильский никель» поражением.
10:38 Интерактивная инсталляция на основе образцов горной породы, полученных при геологоразведке компанией «Норникель», станет одной из площадок поэтического фестиваля России в Мурманской области.
18:08 Сегодня в Норильске прошла жеребьевка по распределению печатной площади для агитации.
17:49 ДТП в промзоне Норильска. В районе хвостохранилища «Лебяжье» столкнулись КамАЗ и «Мерседес».
17:45 В Дудинке начали ремонт старейшего спортивного сооружения.
17:21 Служба МЧС предупреждает об опасности - в окрестностях Дудинки замечен медведь.
17:10 Молодая норильчанка предстанет перед судом за кражу у мужчины, с которым познакомилась в сети Интернет.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх