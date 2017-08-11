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11 августа 2017, 12:28



Холдинг «Вертолеты России» поставил первые три специальных вертолета Ми-8АМТ для санитарной авиации Сибири и Дальнего Востока.

В 2017 году ГТЛК должна получить в общей сложности 13 вертолетов Ми-8АМТ, которые производятся холдингом «Вертолеты России» на Улан-Удэнском авиационном заводе. В 2018 году компании будут переданы еще 12 машин этого типа. Все они будут использоваться в санитарной авиации. Сейчас новые машины приняли представители компании «Аэросервис» в Забайкальском крае, авиакомпания «Ангара», которая будет эксплуатировать вертолет в Иркутской области, и специалисты Нарьян-Марского объединенного авиаотряда. Все переданные вертолеты оснащены медицинскими модулями, предназначенными для оказания экстренной помощи на земле и в полете, а также для проведения реанимационных действий.

Просмотров:70 Первые три санитарных вертолета Ми-8АМТ, предоставленные Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), уже прошли государственную регистрацию и получили бортовые номера. Новые воздушные суда будут использоваться для доставки больных из труднодоступных районов Сибири и Дальнего Востока, в том числе районов Крайнего Севера.В 2017 году ГТЛК должна получить в общей сложности 13 вертолетов Ми-8АМТ, которые производятся холдингом «Вертолеты России» на Улан-Удэнском авиационном заводе. В 2018 году компании будут переданы еще 12 машин этого типа. Все они будут использоваться в санитарной авиации.Сейчас новые машины приняли представители компании «Аэросервис» в Забайкальском крае, авиакомпания «Ангара», которая будет эксплуатировать вертолет в Иркутской области, и специалисты Нарьян-Марского объединенного авиаотряда. Все переданные вертолеты оснащены медицинскими модулями, предназначенными для оказания экстренной помощи на земле и в полете, а также для проведения реанимационных действий.