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11 августа 2017, 12:42

Норильчане продолжают болеть за участников красноярской арктической экспедиции экологической организации «Природа Сибири». Двое смельчаков не могут вырваться из плена речки Проклятая в акватории Карского моря.


Экспедиция успешно прошла от Красноярска до Дудинки. Переброска модернизированного катамарана «Природы Сибири» на реку Пясина произошла в конце июля через Норильск, где руководитель экспедиции Игорь Чапалов побывал в прошлом году. Второй член экипажа - опытный полярный летчик Юрий Петров, который сейчас руководит авиаремонтным заводом «Мотор» в Омске.
Путешественники планировали после выхода в Карское море, двигаясь вдоль материка, дойти до Диксона. Но из-за сложных погодных условий вторую неделю не могут выбраться изо льдов Арктики. Их судно попало в ловушку в районе устья реки Проклятая. Смельчаки сделали здесь вынужденную остановку. По сообщениям путешественников, эта река полностью оправдывает свое название. При ее прохождении заглох двигатель, и, борясь за живучесть судна, экипаж был вынужден избавляться от части оборудования. Странным образом в этом месте выходит из строя электроника. Несколько дней не было связи, которая на сегодня, к счастью, установлена.
На берегу путешественники уже соорудили гурий из камней - памятный знак в честь русских первопроходцев в Арктике. Бороться с непогодой экипажу, судя по прогнозам погоды, придется до конца этой недели. Но мужчины духом не падают и передают привет всем своим болельщикам, среди которых немало норильчан. С надеждой на успешное завершение экспедиции Игорь Чапалов и Юрий Петров планируют из Диксона вернуться в Норильск.

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    Список новостей

 11 августа 2017 
13:08   Минэкономразвития предлагает снимать процесс техосмотра на видео. 12:42   Норильчане продолжают болеть за участников красноярской арктической экспедиции экологической организации «Природа Сибири». Двое смельчаков не могут ...
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10:38   Интерактивная инсталляция на основе образцов горной породы, полученных при геологоразведке компанией «Норникель», станет одной из площадок поэтического фестиваля России в Мурманской области.

 10 августа 2017 
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17:45   В Дудинке начали ремонт старейшего спортивного сооружения. 17:21   Служба МЧС предупреждает об опасности - в окрестностях Дудинки замечен медведь.
17:10   Молодая норильчанка предстанет перед судом за кражу у мужчины, с которым познакомилась в сети Интернет. 17:06   В таймырском поселке Левинские Пески решился вопрос переселения жителей аварийного дома 1979 года постройки.
16:51   В бюджет Норильска на текущий год и плановый период 2018-2019 годов внесены изменения. 16:50   На реализацию подпрограммы «Дорожное хозяйство» в этом году в Норильске предусмотрено 99 миллионов рублей.
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15:46   Норильский Дворец творчества детей и молодежи объявляет о начале нового творческого сезона. 14:39   Яркость и четкость 3D-изображения увеличена в три раза! В Норильске в кинотеатре «Родина» установили новую 3D-систему.
14:31   В Норильске будут судить женщину за серию краж из парфюмерного магазина. 14:17   Больших и маленьких дудинцев ждет встреча с театральным искусством. Заполярный драматический отправляется на неделю в столицу Таймыра.
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13:41   Встреча с давним знакомым. Сегодня «Норникель» сыграет с «Политехом». 13:31   Норильск присоединяется к общекраевой акции «Пора в школу».
13:25   Утверждены сроки промывки теплосетей. Администрация Норильска опубликовала график временного отключения горячего водоснабжения. 12:45   В целом отработали хорошо. В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги производственной деятельности за июль и определили планы на текущий месяц.
11:30   По версии Forbes «Норникель» вошел в число самых инновационных компаний мира.

 9 августа 2017 
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18:52   Рассмотрели вопросы по здравоохранению, образованию и спорту. Сегодня в администрации города прошло заседание комиссии по социальной политике НГСД. 16:47   На кону миллион. С 10 августа в Норильске стартует городской конкурс социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций.
16:35   Не стало Георгия Николаевича Гордиенко - заслуженного металлурга, бывшего начальника ЦЭМ и ЦЭН, бывшего директора никелевого завода. 16:33   Ущерб от вандалов составил почти полмиллиона рублей. В Норильске одни устанавливают новые детские площадки, другие их разрушают.
14:41   Жителя Талнаха будут судить за две кражи из раздевалки предприятия. 14:40   Сегодня ночью в Норильске задержали очередного пьяного водителя. Всего с начала года таких задержаний было уже 260.
14:31   В Норильске началась приемка школ к новому учебному году. 13:25   Самое холодное место в стране сегодня – север Таймыра. Штормовой ветер и грозы прогнозируют синоптики на этой неделе.
12:51   Актриса, снявшаяся в киноленте о Норильске «Комбинат «Надежда» режиссера Натальи Мещаниновой, покончила с собой. 12:36   В российских точках общепита полностью запретят кальяны и вейпы.
12:30   В Норильске выявили продажу водки и коньяка с поддельными марками. В Красноярском крае продолжаются проверки на алкогольном рынке. 12:14   В центре внимания люди старшего поколения. «Активное долголетие» жителей региона станет приоритетным проектом правительства Красноярского края.
11:54   Преступный дуэт лишил телефонной связи жителей одного их домов в Норильске. 11:37   Счетная палата: перинатальный центр в Норильске готов на 15%.
10:11   Силы были равными. МФК «Норильский никель» провел первую контрольную игру в рамках подготовки к новому сезону.

 8 августа 2017 
17:20   В Норильске будут судить мужчину, обокравшего своих приятелей. 17:13   Автохламу не место в городе. В Дудинке продолжают вывозить брошенные автомобили, пришедшие в негодность.
17:08   Дан старт ежегодному районному конкурсу проектов «Диалог». 16:59   В июле 126 жалоб на товары и услуги поступило от норильчан. В УПРиУ подвели итоги работы за июль.
16:40   Еще одна баржа с углем готова к отправке из Дудинки в низовья Енисея в рамках северного завоза - 2017. 16:26   Жителя Норильска осудили за подделку «согласования на въезд».
16:12   Норильское управление образования объявляет о приеме заявлений на участие в ЕГЭ в сентябре.




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