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11 августа 2017, 12:42



Норильчане продолжают болеть за участников красноярской арктической экспедиции экологической организации «Природа Сибири». Двое смельчаков не могут вырваться из плена речки Проклятая в акватории Карского моря.

Путешественники планировали после выхода в Карское море, двигаясь вдоль материка, дойти до Диксона. Но из-за сложных погодных условий вторую неделю не могут выбраться изо льдов Арктики. Их судно попало в ловушку в районе устья реки Проклятая. Смельчаки сделали здесь вынужденную остановку. По сообщениям путешественников, эта река полностью оправдывает свое название. При ее прохождении заглох двигатель, и, борясь за живучесть судна, экипаж был вынужден избавляться от части оборудования. Странным образом в этом месте выходит из строя электроника. Несколько дней не было связи, которая на сегодня, к счастью, установлена. На берегу путешественники уже соорудили гурий из камней - памятный знак в честь русских первопроходцев в Арктике. Бороться с непогодой экипажу, судя по прогнозам погоды, придется до конца этой недели. Но мужчины духом не падают и передают привет всем своим болельщикам, среди которых немало норильчан. С надеждой на успешное завершение экспедиции Игорь Чапалов и Юрий Петров планируют из Диксона вернуться в Норильск.

Просмотров:63 Экспедиция успешно прошла от Красноярска до Дудинки. Переброска модернизированного катамарана «Природы Сибири» на реку Пясина произошла в конце июля через Норильск, где руководитель экспедиции Игорь Чапалов побывал в прошлом году. Второй член экипажа - опытный полярный летчик Юрий Петров, который сейчас руководит авиаремонтным заводом «Мотор» в Омске.Путешественники планировали после выхода в Карское море, двигаясь вдоль материка, дойти до Диксона. Но из-за сложных погодных условий вторую неделю не могут выбраться изо льдов Арктики. Их судно попало в ловушку в районе устья реки Проклятая. Смельчаки сделали здесь вынужденную остановку. По сообщениям путешественников, эта река полностью оправдывает свое название. При ее прохождении заглох двигатель, и, борясь за живучесть судна, экипаж был вынужден избавляться от части оборудования. Странным образом в этом месте выходит из строя электроника. Несколько дней не было связи, которая на сегодня, к счастью, установлена.На берегу путешественники уже соорудили гурий из камней - памятный знак в честь русских первопроходцев в Арктике. Бороться с непогодой экипажу, судя по прогнозам погоды, придется до конца этой недели. Но мужчины духом не падают и передают привет всем своим болельщикам, среди которых немало норильчан. С надеждой на успешное завершение экспедиции Игорь Чапалов и Юрий Петров планируют из Диксона вернуться в Норильск.