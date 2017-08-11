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11 августа 2017, 13:08



Минэкономразвития предлагает снимать процесс техосмотра на видео.

Соответствующие поправки в закон о техосмотре планируется внести осенью, пишут «Известия» со ссылкой на министерство: «Проект закона предполагает установить требования к операционно-технической базе операторов техосмотра, включая требования к фото- и видеорегистрации процедуры технического осмотра транспортного средства. На снимке должен быть зафиксирован номер автомобиля, а также время и место прохождения техосмотра. Видеосъемка должна гарантировать, что машина прошла проверку по всем правилам». Необходимость данной меры связывают с участившимися случаями продаж диагностических карт техосмотра без прохождения самой процедуры. Предполагается, что более половины владельцев автомобилей России получают талон технического осмотра неформальным путем.

Просмотров:52 Минэкономразвития разработало документ, который предусматривает обязательную фото- и видеофиксацию технического осмотра автомобиля, сообщает НИА-Красноярск.Соответствующие поправки в закон о техосмотре планируется внести осенью, пишут «Известия» со ссылкой на министерство: «Проект закона предполагает установить требования к операционно-технической базе операторов техосмотра, включая требования к фото- и видеорегистрации процедуры технического осмотра транспортного средства. На снимке должен быть зафиксирован номер автомобиля, а также время и место прохождения техосмотра. Видеосъемка должна гарантировать, что машина прошла проверку по всем правилам».Необходимость данной меры связывают с участившимися случаями продаж диагностических карт техосмотра без прохождения самой процедуры. Предполагается, что более половины владельцев автомобилей России получают талон технического осмотра неформальным путем.