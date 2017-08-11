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11 августа 2017, 13:40



Норильские специалисты вместе с общественниками Дудинки провели рейд по торговым точкам и учреждениям сферы услуг заполярной столицы.

Как было отмечено, нарушения выявлены во всех торговых точках, в которых проводилась проверка. Касались они по большей части реализации просроченной продукции, отсутствия санитарно-гигиенических книжек у работников торговли. До конца года комиссия планирует осмотреть все торговые точки заполярной столицы и также оперативно реагировать на обращения граждан. «Отмечу, что со многими предпринимателями города уже налажен диалог, большинство из них моментально реагируют на жалобы и устраняют нарушения, не доводя дело до полиции и санитарных служб», - рассказала председатель комиссии Ирина Модина. Помимо объектов торговли общественники осмотрели частные стоматологические кабинеты и салоны красоты, где также выявили нарушения в части оказания услуг без наличия санитарных книжек и соответствующих лицензий. "Отсутствие на территории муниципального района контролирующего органа привело к тому, что предприниматели стали халатно относиться к добросовестному исполнению своих обязанностей. Но теперь, благодаря поддержке главы Таймыра Сергея Ткаченко и администрации муниципального района, нам удалось возобновить на нашей территории деятельность специалистов Роспотребнадзора. И теперь рейды будут проводиться регулярно", - отметила Ирина Модина.

Просмотров:138 Члены общественной организации «Комиссия по защите прав потребителей Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» провели рейд по торговым точкам и учреждениям, оказывающим услуги населению Дудинки. К работе по выявлению нарушений также были привлечены специалисты территориального отдела в Норильске управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярском краю, сообщается на сайте Таймырского муниципального округа.Как было отмечено, нарушения выявлены во всех торговых точках, в которых проводилась проверка. Касались они по большей части реализации просроченной продукции, отсутствия санитарно-гигиенических книжек у работников торговли. До конца года комиссия планирует осмотреть все торговые точки заполярной столицы и также оперативно реагировать на обращения граждан.«Отмечу, что со многими предпринимателями города уже налажен диалог, большинство из них моментально реагируют на жалобы и устраняют нарушения, не доводя дело до полиции и санитарных служб», - рассказала председатель комиссии Ирина Модина.Помимо объектов торговли общественники осмотрели частные стоматологические кабинеты и салоны красоты, где также выявили нарушения в части оказания услуг без наличия санитарных книжек и соответствующих лицензий."Отсутствие на территории муниципального района контролирующего органа привело к тому, что предприниматели стали халатно относиться к добросовестному исполнению своих обязанностей. Но теперь, благодаря поддержке главы Таймыра Сергея Ткаченко и администрации муниципального района, нам удалось возобновить на нашей территории деятельность специалистов Роспотребнадзора. И теперь рейды будут проводиться регулярно", - отметила Ирина Модина.